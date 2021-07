Assurance habitation : protéger son logement, combien ça coûte ?

Quels sont les postes de dépenses les plus coûteux dans une assurance habitation ? ( Crédits : © Konstantin Yuganov - stock.adobe.com)

Bien protéger sa maison, oui ! Mais à quel prix ? Dans une étude récente, Assurland offre des éléments de réponses concrets aux assurés qui se demandent s'ils ne paient pas trop cher.

Par MoneyVox,

216 euros : voici le montant moyen que les Français déboursent chaque année pour assurer leur logement selon les données recueillies par Assurland en début d'année 2021. Dans les faits, cette somme connaît de fortes disparités en fonction du type de logement assuré, des garanties souscrites et de la localisation du bien immobilier. L'analyse chiffrée.

Quel tarif pour assurer une maison individuelle ?

Par rapport à un appartement, l'assurance d'une maison individuelle est plus coûteuse. En cause ? Les surfaces plus grandes, la valeur du mobilier plus élevée, la présence d'un jardin et d'une éventuelle piscine ainsi qu'un risque plus élevé de cambriolage et d'inondation. Autant d'éléments qui expliquent que la moyenne nationale soit ici de 257 euros. Par rapport à 2020, les tarifs ont progressé de +1,6 %, ce qu'Assurland déchiffre ainsi : "Cette évolution s'explique notamment par la situation de ces derniers mois, qui a poussé de nombreux Français à quitter leur appartement pour s'installer dans une maison".

En matière d'assurance multirisques habitation, toutes les régions de France ne sont pas logées à la même enseigne. Ainsi, la Bretagne détient le record de la moyenne la plus faible (207 euros), alors que la région PACA (302 euros) et l'Île-de-France (320 euros) sont les régions les plus chères. En termes d'évolution des prix, c'est la Normandie qui connaît la plus forte progression (+3,7 %) en raison de l'installation de nombreux Franciliens dans cette région proche de la capitale.

Le prix de l'assurance habitation d'un appartement

De manière générale, la multirisques habitation est moins chère pour un appartement que pour une maison. En copropriété, dans un immeuble ou dans une résidence, protéger son appartement coûte en moyenne 180 euros selon Assurland. Mais comme pour les maisons individuelles, le prix de ces contrats est moins cher en Bretagne (137 euros) qu'en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Île-de-France (233 euros pour les deux régions). C'est la région PACA qui enregistre d'ailleurs la plus forte augmentation tarifaire avec une progression de +2,2 % sur l'année.

Bon à savoir : l'assurance habitation est obligatoire lorsque l'on est locataire de sa résidence principale. En tant que propriétaire, elle est facultative, mais très fortement recommandée.

Comment économiser de l'argent sur son assurance habitation ?

Quel que soit le type de bien que vous possédez ou la région que vous habitez, il est légitime de chercher à faire baisser le prix de son assurance habitation. Premier angle d'attaque : vérifier l'adéquation des garanties souscrites par rapport à vos besoins, et leur utilité réelle. Certaines options peuvent faire grimper la facture finale de plus de 20 %. C'est par exemple le cas des garanties en cas de dommages électriques, de bris de glace, de protection des objets de valeur ou des instruments de musique, de rééquipement à neuf, d'extension de garantie... les assureurs rivalisent d'imagination !

Second moyen d'économiser de l'argent : comparer son contrat d'assurance habitation avec plusieurs autres compagnies d'assurance. Idéalement, il faudrait faire jouer la concurrence chaque année pour espérer obtenir le meilleur prix. Bien entendu, il faut veiller à effectuer la comparaison avec des garanties équivalentes. Les offres des nouveaux assureurs sont également à étudier, en particulier les entreprises présentes sur smartphone telles que Leocare, Luko, Lemonade, Acheel, etc. Toutes ces compagnies d'assurance récentes cherchent à développer leur clientèle et, à ce titre, proposent des réductions alléchantes et des offres promotionnelles. Autant d'avantages qui peuvent vous permettre de réduire le budget que vous allouez à votre assurance habitation.