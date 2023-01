Contrat d'assurance habitation vs assurance multirisque habitation : quelles différences ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Assurance habitation et protection de son logement)

L'univers des polices d'assurance habitation peut ressembler à une nébuleuse pour ceux qui découvrent le sujet. Si vous vous posez la question de ce que recouvrent l'assurance habitation pour les risques locatifs, l'assurance multirisques habitation (MRH) complète et les autres options disponibles, cet article devrait vous éclairer.

Le contrat d'assurance habitation risques locatifs : la formule de base pour les locataires

En tant que locataire d'un logement loué avec un bail d'habitation, vous devez obligatoirement souscrire ce niveau de couverture minimal dès la remise des clés, qu'il s'agisse d'un logement vide ou d'une location de meublé d'une durée supérieure ou égale à 8 mois (1). Les seules exceptions sont : locations saisonnières, logements-foyers et logements de fonction.

L'assurance habitation risques locatifs (premier niveau de la MRH) couvre le logement en cas d'incident, d'explosion ou de dégât des eaux. Les contours de cette formule sont : la protection du logement occupé et le plus souvent la responsabilité civile privée.

Concrètement : cette version minimaliste de la multirisques habitation est courante chez ceux qui souhaitent maîtriser ce poste de dépenses. Attention, son périmètre de couverture reste restreint.

Parcourir notre dossier spécial pour tout comprendre sur l'assurance habitation

L'assurance habitation locataire renforcée avec le recours des voisins et des tiers

En plus des garanties précédemment décrites dans l'assurance habitation risques locatifs, il en existe une autre facultative, appelée recours des voisins et des tiers. Les contours de cette formule sont : la protection du logement et celle vis-à-vis des tierces personnes pouvant se retourner contre le locataire.

En clair : en cas de dégâts causés en dehors ou au-delà de son logement, l'assuré ne sera concerné par le paiement des travaux et réparations qu'à la hauteur de sa franchise d'assurance.

L'assurance multirisque habitation aux garanties étendues : pour plus de sérénité

La formule complète de l'assurance multirisque habitation a l'avantage de proposer toutes les garanties dont vous pourriez avoir besoin en tant que locataire ou propriétaire. Les contours de cette formule sont : les responsabilités civiles privée et de l'assuré et la protection des biens personnels (mobilier et embellissements intérieurs réalisés).

En chiffres : en France, en 2020, la couverture multirisque habitation a crû plus vite (+1,5%) que le parc de logements (+1,1%). (2)

La personnalisation du contrat d'assurance habitation : idéale pour tous les contextes particuliers

Certains assureurs proposent d'ajuster les garanties prévues dans leurs contrats en fonction du profil de l'assuré et de son mode d'occupation du bien.

• Vous détenez des objets précieux tels que bijoux, collections ? Il est conseillé de fournir à votre assurance les preuves (factures originales, estimations officielles…) de leur valeur d'achat ou de marché. Leur ajout à votre patrimoine assuré fera l'objet d'une intégration dans le calcul de la prime.

• Vous êtes propriétaire dans une copropriété et occupez votre bien ? Vous aurez intérêt à vous prémunir contre tout dommage causé ou subi, susceptible d'impacter à la fois votre logement, les tiers avoisinants, mais aussi le mobilier qui le compose.

• Vous êtes propriétaire non-occupant ? Vous serez tenu d'opter pour une garantie responsabilité civile envers les tiers, la copropriété et les éventuels locataires (3) .

• Vous êtes propriétaire non-occupant (PNO ou propriétaire bailleur) et louez votre appartement ou maison en meublé ? En plus de la couverture précédente, vous apprécierez de placer votre mobilier sous la protection de votre assureur, qui pourra moyennant une option supplémentaire, participer à son remplacement en cas de casse ou d'endommagement (4).

En synthèse : le choix de votre formule d'assurance habitation reflète votre mode de vie et votre degré d'appréciation des risques.

L'assurance habitation est le terme générique qui englobe toutes les formules disponibles selon le profil de l'assuré, la nature du bien et le budget dédié. La couverture multirisque habitation (ou MRH) est l'appellation consacrée, utilisée par les professionnels, pour désigner le contrat à tiroirs, doté de multiples garanties à souscrire selon ses besoins. Elle offre la possibilité de se protéger au mieux des aléas les plus probables. Chacun peut donc trouver la formule de contrat adaptée à sa propre situation, en sachant que rien n'est figé dans le temps : votre assureur reste à votre écoute.

Retenir l'essentiel du contrat multirisque habitation (MRH) en consultant le dossier dédié.

(1) France Assureurs - Assurance multirisques habitation : les garanties du locataire - Avril 2021

(2) https://www.franceassureurs.fr/nos-chiffres-cles/lassurance-de-dommages-et-responsabilite/lassurance-habitation-en-2020/

(3) inc-conso.fr

(4) Selon les conditions générales et particulières prévues dans votre contrat