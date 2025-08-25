Taxe foncière : ce site vous permet de savoir si vous payez plus cher que vos voisins

L'administration fiscale va envoyer les avis de taxe foncière à partir de ce jeudi 28 août. (illustration) (moerschy / Pixabay)

Le fisc va déposer en ligne les avis de taxe foncière 2025 à partir de ce jeudi 28 août. Les formats papier ont commencé à être envoyés ce lundi. Une échéance importante pour les 32 millions de Français assujettis à cet impôt local dont le montant moyen par habitation a atteint 1 082 euros en 2024.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet impôt local et notamment comparer le taux en vigueur dans votre commune à celui des villes voisines, le gouvernement a compilé une mine d'informations dans un outil accessible à tous en ligne. « Ce site permet de visualiser les taux d'impositions directes locales appliqués aux particuliers et aux professionnels sur le territoire d'une commune » , peut-on lire avant de lancer une recherche.

Payez-vous plus que vos voisins ?

Très simple d'utilisation, il permet en quelques clics d'obtenir rapidement de nombreuses données vous concernant. Il suffit de renseigner l'année qui vous intéresse, votre région puis votre département. Vous pouvez alors consulter une carte qui classe les communes en fonction de leur taux de taxe foncière. En cliquant sur l'une d'elles, vous obtenez son taux et vous pouvez rapidement le comparer avec d'autres communes du département.

Ce site ne se limite pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il fournit également des données sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et les logements vacants (THLV).