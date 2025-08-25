 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taxe foncière : ce site vous permet de savoir si vous payez plus cher que vos voisins
information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/08/2025 à 12:53

L'administration fiscale va envoyer les avis de taxe foncière à partir de ce jeudi 28 août. (illustration) (moerschy / Pixabay)

L'administration fiscale va envoyer les avis de taxe foncière à partir de ce jeudi 28 août. (illustration) (moerschy / Pixabay)

Le gouvernement propose en ligne un outil permettant d'obtenir en quelques clics le taux de taxe foncière de n'importe quelle commune en France.

Le fisc va déposer en ligne les avis de taxe foncière 2025 à partir de ce jeudi 28 août. Les formats papier ont commencé à être envoyés ce lundi. Une échéance importante pour les 32 millions de Français assujettis à cet impôt local dont le montant moyen par habitation a atteint 1 082 euros en 2024.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet impôt local et notamment comparer le taux en vigueur dans votre commune à celui des villes voisines, le gouvernement a compilé une mine d'informations dans un outil accessible à tous en ligne. « Ce site permet de visualiser les taux d'impositions directes locales appliqués aux particuliers et aux professionnels sur le territoire d'une commune » , peut-on lire avant de lancer une recherche.

Payez-vous plus que vos voisins ?

Très simple d'utilisation, il permet en quelques clics d'obtenir rapidement de nombreuses données vous concernant. Il suffit de renseigner l'année qui vous intéresse, votre région puis votre département. Vous pouvez alors consulter une carte qui classe les communes en fonction de leur taux de taxe foncière. En cliquant sur l'une d'elles, vous obtenez son taux et vous pouvez rapidement le comparer avec d'autres communes du département.

Ce site ne se limite pas à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il fournit également des données sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et les logements vacants (THLV).

© Boursorama avec Newsgene

1 commentaire

  • 13:24

    Le taux n'est qu'une composante, par vote de la commune et de l'interco.
    C'est la base, la valeur locative cadastrale, qu'il faut repérer sur son avis.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank