Pouvez-vous contraindre votre voisin à ne plus nourrir les pigeons ?

Vous pouvez alerter votre mairie si votre voisin nourrit régulièrement les pigeons, causant ainsi des nuisances. (illustration) (Rajesh Balouria / Pixabay)

Bien qu'apparemment inoffensifs, les pigeons peuvent être à l'origine de problèmes sanitaires sérieux pour l’homme et les animaux domestiques. Ils peuvent aussi causer des dégâts matériels comme la dégradation des bâtiments, des gouttières et de la ventilation. Ainsi, pour ne pas les attirer, il ne faut pas les nourrir. Il est même possible d’intervenir si votre voisin nourrit les pigeons, rapporte SeLoger .

Du point de vue de la loi, deux articles entrent ici en ligne de compte : l'article R1331-54 du Code de la santé publique et l’article L223-6-2 du Code rural et de la pêche maritime . Ils stipulent qu’il est interdit de nourrir un animal de manière habituelle ou systématique si cela cause des problèmes d’insalubrité. Des arrêtés préfectoraux visant spécifiquement le pigeon peuvent aussi avoir été pris localement.

Engager le dialogue avec votre voisin

Dans une telle situation, le mieux est d'abord d'engager le dialogue avec votre voisin de manière courtoise. Vous pouvez évaluer la situation (fréquence de nourrissage, nuisances causées…) et la documenter avec des photos ou des vidéos. Vous devez tenter de lui faire comprendre que son attitude a des conséquences néfastes pour le voisinage.

Si cette discussion échoue, il faut alors monter un dossier en accumulant les preuves et les témoignages des voisins. Le dossier doit être transmis aux autorités compétentes, comme le service propreté de sa mairie. Un conciliateur ou un médiateur de justice peut alors être amené à intervenir.