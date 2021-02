Le Prêt à Taux Zéro (PTZ+): les biens concernés et le montant de l'aide

Le Prêt à Taux zéro (PTZ+) vous permet d'accéder à la propriété immobilière à des conditions avantageuses crédit photo : igorstevanovic/Shutterstock / igorstevanovic

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ+) vous permet de financer une partie du prix d'achat de votre résidence principale à des conditions avantageuses. Toutefois, le bien acheté, neuf ou ancien, doit respecter certaines règles. Par ailleurs, le montant du PTZ+ est plafonné.

Sommaire:

Le PTZ+, une aide d'Etat pour accéder à la propriété

Les opérations d'achat éligibles au PTZ+

Le montant du PTZ+

La durée du PTZ+

Le PTZ+, une aide d'Etat pour accéder à la propriété

Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un mécanisme d'accession à la propriété. En 2011, il a été renommé Prêt à Taux Zéro plus (PTZ+).

Concrètement, les banques peuvent vous accorder un prêt gratuit destiné à financer en partie l'achat d'un bien immobilier neuf ou ancien (avec travaux). Les intérêts normalement dus sont pris en charge par l'Etat. Le PTZ+ doit être complété par un ou plusieurs prêts. Il ne peut être la seule source de financement de votre acquisition. Tous les biens immobiliers ne sont pas concernés. Par ailleurs, le montant de l'aide est plafonné.

A savoir

Le PTZ+ est accordé sous condition de ressources. Elles dépendent de la zone de localisation du logement et du nombre de personnes qui y habitent.

Quelques statistiques sur le PTZ+ En 2020, le PTZ+ a concerné des logements neufs à 78%. Le montant moyen de l'opération d'achat s'élevait à 206.894 euros. Les zones tendues de l'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes comptaient pour près de 30% des opérations. Source: SFGGAS

Les opérations d'achat éligibles au PTZ+

Dans le neuf, le PTZ+ peut financer toute opération d'achat pour les biens localisés dans les zones A bis et A, B1 et B2 (les conditions sont plus restrictives pour ces dernières zones).

Dans l'ancien, le PTZ+ peut financer toute opération d'achat pour les biens localisés dans les zones B2 et C. Cependant, d'autres conditions sont à respecter. Le PTZ+ doit servir à financer:

l'achat d'un logement ancien avec travaux l'assimilant à un local neuf

la transformation d'un local en logement

l'achat d'un logement ancien dont les travaux représentent au moins 25 % du coût total de l'opération.

Le montant du PTZ+

Le montant du PTZ+ est calculé en appliquant un pourcentage au coût total de l'opération d'achat, toutes taxes comprises. Le coût de l'opération comprend le coût de la construction ou de l'achat et les honoraires de négociation. Les frais de l'acte établi par le notaire et les droits d'enregistrement ne sont pas inclus.

Par ailleurs, un plafond limite le montant de l'aide. Ce plafond est fonction de la localisation du bien et du nombre de personnes destinées à y loger.

Pour un logement neuf, le montant du PTZ+ s'élève au maximum à 40 % du coût de l'acquisition pour les zones A bis, A et B1.

Pour les zones B2 et C, et toujours pour un logement neuf, le PTZ+ maximum s'élève à seulement 20 % du coût de l'opération.

Pour un logement ancien, le montant du PTZ+ est plafonné à 40 % du coût de l'opération. Il a été recentré sur les zones B2 et C.

La durée du PTZ+

La durée de remboursement du PTZ+ dépend de vos revenus, de la composition du foyer et de la zone géographique dans laquelle vous achetez votre futur logement. Plus vos revenus sont élevés, plus la durée du prêt est courte. Elle s'étend de 20 à 25 ans.

Le PTZ+ est une aide significative pour l'accession à la propriété. Il vient compléter un prêt classique et concerne principalement l'achat d'un logement neuf.