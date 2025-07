Partez-en œnorando à partir de 20 euros

La rando vin est une façon originale de découvrir le vignoble français. ( crédit photo : Shutterstock )

Vous êtes amateur de vin et vous aimez la marche à pied? Les œnorandos, ou randos vin, sont faites pour vous. Ces parcours associent un itinéraire de randonnée pédestre à travers un vignoble à la dégustation de vins locaux. On vous dit tout sur cette idée de sortie qui ravira papilles et pupilles.

Des randonnées pour les passionnés de vin

Les œnorandos permettent aux marcheurs d'explorer un vignoble avant d'en déguster la production. Ces parcours rapprochent les randonneurs, les amateurs de vin et les vignerons autour d'une passion commune pour la nature. C'est une manière originale de découvrir le vin et d'aller à la rencontre des producteurs.

Les randos vin sont organisées par un guide ou par un office du tourisme le temps d'une demi-journée, d'une journée ou même d'un week-end. Les participants peuvent évoluer en groupe ou en autonomie. Le point de départ se situe généralement dans un domaine. À leur arrivée, les marcheurs reçoivent un kit avec un verre de dégustation et un carnet pour prendre des notes. Ils suivent un itinéraire fléché, avec une ou plusieurs haltes durant lesquelles on leur fait découvrir des vins locaux. En fonction des randonnées, la dégustation peut avoir lieu en cours ou en fin de balade.

Le guide Randos Vin en France

Si des œnorandos en groupe sont organisées un peu partout en France, rien ne vous empêche de partir seul, en couple, en famille ou entre amis. Le guide Randos Vin en France propose 566 kilomètres de randonnée à travers les plus beaux vignobles de l'Hexagone, de Chablis à Bordeaux en passant par Châteauneuf-du-Pape et Pommard. L'auteur, passionné de vin, Damien Courcoux, a sélectionné 50 itinéraires de 11 kilomètres en moyenne adaptés à tous les niveaux. Ils ont pour point de départ des domaines viticoles, des chais urbains, des bars à vin ou encore des musées du vin.

Le département de l'Hérault, pionnier des œnorandos

L'Hérault a été le premier département à proposer des œnorandos. Sur son site Internet , figure une vingtaine d'itinéraires labellisés par la Fédération française de randonnée pédestre. À chaque fois, il est indiqué le nombre de kilomètres, le dénivelé et la durée estimée. Les marcheurs peuvent télécharger la fiche pour réaliser le parcours en toute autonomie.

Il est également possible de vous inscrire à des randonnées comme celle organisée par l'office du tourisme du Pic Saint-Loup sur le thème «vin et astro». En petit groupe (15 personnes), vous découvrez 4 vins produits sous les appellations locales (AOP Pic Saint-Loup, AOP Terrasses du Larzac, AOP Languedoc-Grés de Montpellier, AOP Languedoc et IGP Saint-Guilhem-le-Désert). La dégustation est accompagnée de produits du terroir. À la nuit tombée, un guide spécialisé en astronomie vous invite à observer le ciel à l'aide d'un télescope.

Plus d'informations sur www.grandpicsaintloup-tourisme.fr . Tarif unique: 20 euros .

Pour découvrir plus de paysages et de domaines, l'œnorando à vélo, c'est facile et accessible: à partir de 60 euros par personne la demi-journée (guidage et équipement, inclus), https://velo-caroux.fr/offres-et-sejours/activite/oenorando .

Vignes toquées, une balade gastronomique en Occitanie

Chaque année, l'appellation des Costières de Nîmes organise une promenade gastronomique à travers les vignes. La 14e édition a rassemblé plus de 3.000 personnes en juin 2024. Le parcours de 7 kilomètres est ponctué de 6 étapes. Les participants peuvent déguster 6 plats préparés par un chef étoilé et goûter les vins de plus de 35 domaines viticoles, en présence des vignerons.

Rendez-vous sur www.costieres-nimes.org . Tarif 2024: 77 euros par personne.

La France et l'Italie se disputent la place de premier producteur mondial de vin L'Italie devrait retrouver sa place de premier pays producteur de vin au monde en 2024, avec une production estimée entre 41 et 42 millions d'hectolitres, en hausse de 8% sur un an. Côté français, la production s'élèverait à 39 millions d'hectolitres. C'est 18% de moins que l'année dernière, en raison de mauvaises conditions météorologiques. En 2023, le vignoble italien avait subi une récolte désastreuse à cause du mauvais temps. Cela avait conduit la France à lui ravir sa première place. L'Italie reste le plus gros producteur mondial de vin depuis 2007 (à l'exception des crus 2011 et 2014).

