6 parcs d’attractions méconnus et à prix doux qui valent le détour

Découvrez 6 parcs d’attractions à taille humaine pour se divertir en famille sans casser sa tirelire. ( crédit photo : Getty Images )

Les tarifs de Disneyland Paris vous donnent le tournis? Par chance, il existe de nombreux parcs de loisirs moins connus, mais qui méritent une visite. Les billets d'entrée sont bien plus abordables, et les files d'attente sont moins longues. Découvrez 6 parcs à taille humaine pour se divertir en famille.

Terra Botanica

Aux portes d'Angers, Terra Botanica (partenaire The Corner *) est le premier parc européen consacré au monde du végétal et à la biodiversité. Avec 500.000 végétaux issus de 5.000 espèces, cette petite oasis est le refuge idéal en période de fortes chaleurs. Petits et grands découvrent les secrets des plantes de manière ludique grâce à une myriade d'attractions, spectacles et animations. Balade en coquille de noix, survol du parc à bord d'un grand ballon captif, cinéma 4D, parcours sensoriel au milieu des arbres: embarquez pour une aventure botanique inoubliable.

Billet à partir de 19,50 euros par adulte et 16,50 euros par enfant.

Route d'Épinard - 49000 Angers

www.terrabotanica.fr

Le Parc des Combes

Le Parc des Combes est situé au Creusot, en Bourgogne. Il s'étend sur 70 hectares et compte une vingtaine d'attractions pour s'amuser en famille. Certains manèges sont totalement inédits. Envolez-vous avec Les Toucans, orientez votre aile pour prendre plus ou moins de vitesse, et profitez d'une vue imprenable sur le parc. À bord du Canad'R, les amateurs de sensations fortes sont propulsés à 40 mètres de hauteur, à une vitesse atteignant les 100 km/h. Les moins téméraires optent pour une balade à bord du train à vapeur «Le Tacot des Crouillotes». L'accès au parc est gratuit, seules les attractions sont payantes. Comptez entre 20,50 euros et 25,50 euros par billet.

Rue des Pyrénées - 71200 Le Creusot

www.parcdescombes.com

La Mer de Sable

Située dans le cadre exceptionnel de la forêt d'Ermenonville, près de Chantilly et Senlis, la Mer de Sable (partenaire The Corner *) compte une trentaine d'attractions. De la Vallée des Mississi'Ptits au Canyon du Colorado en passant par le Désert du Nouveau-Mexique, offrez-vous une virée dans l'ouest américain aux portes de Paris, dans l'Oise. Les amateurs de sensations fortes testeront le Disco Loco et les montagnes russes du Silver Mountain, en attendant l'ouverture du Wild Buffalo, un roller coaster familial prévu pour 2025. Ne manquez pas les spectacles mettant en scène cascadeurs et chevaux, dont L'Attaque du train et Le Tournoi des 3 nations. Billet adulte à partir de 25 euros .

Route nationale 330 - 60950 Ermenonville

www.merdesable.fr

Le Parc du Petit Prince

Immergez-vous dans l'univers poétique du Petit Prince en visitant le parc consacré au héros de Saint-Exupéry en Alsace. Un grand huit nommé «Serpent», un hommage à l'Aéropostale baptisé «Atlantique Sud», une chevauchée à dos de renard: retrouvez les thèmes chers à l'auteur et les personnages de son œuvre iconique. Petits et grands profitent d'une trentaine d'attractions, spectacles et animations, de la mini-ferme au labyrinthe végétal en passant par le «Ballon du roi». Elles vous emmènent tutoyer les étoiles et profiter d'un panorama exceptionnel sur les Vosges, la plaine d'Alsace et la Forêt noire.

Billet adulte 20 euros , billet enfant 16 euros .

Rue de l'Espoir - 68190 Ungersheim

www.parcdupetitprince.com

Le PAL

Implanté au cœur de l'Allier, dans le centre de la France, le PAL associe parc d'attractions et réserve animalière sur un domaine de 50 hectares. Côté pile, 31 attractions pour toute la famille (Yukon Quad, Train de la mine, Rivière du Grand Nord, Twist…). Côté face, plus de 1.000 animaux sauvages, dont certaines espèces menacées, évoluant dans de vastes espaces.

À partir de 28 euros par enfant et 33 euros par adulte.

Saint-Pourçain-sur-Besbre - 03290 Dompierre-sur-Besbre

www.lepal.com

Le Parc Spirou

Les amateurs de BD ont rendez-vous en Provence, à 10 minutes d'Avignon. Au Parc Spirou (partenaire The Corner *), Gaston Lagaffe, Boule et Bill, le Marsupilami et les Schtroumpfs vous ouvrent les portes de leur univers avec 24 attractions inédites pour petits et grands: montagnes russes, manèges, jeux aquatiques, simulateurs numériques… Les fans de mangas pourront prochainement découvrir une extension de 1,5 hectare dédiée à Naruto. Cette nouvelle zone offrira une immersion complète dans le monde du célèbre ninja grâce à la reconstitution fidèle du village de Konoha, en collaboration avec des créateurs japonais.

Billets à partir de 33 euros par adulte et 27 euros par enfant.

1 rue Jean-Henri Fabre - 84170 Monteux

www.parc-spirou.com

Les parcs d'attractions les plus fréquentés en France en 2023 Premier parc de France mais aussi d'Europe, Disneyland Paris a accueilli 10,4 millions de visiteurs. Il est suivi par son petit frère, Walt Disney Studios (5,7 millions). Le parc Astérix monte sur la troisième marche du podium (2,8 millions), ex aequo avec le Puy du Fou, partenaire The Corner *.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Terra Botanica , Parc Spirou , Mer de Sable , Puy du Fou .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

