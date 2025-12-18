3 raisons de vous lancer dans l’immobilier locatif

information fournie par BoursoBank • 18/12/2025 à 12:00

L'immobilier locatif permet de capitaliser au fil des années et de construire un patrimoine solide (Crédits: Adobe Stock)

Malgré les défis actuels du marché immobilier, l'investissement locatif reste une option qui présente de nombreux avantages pour vous construire un patrimoine solide. Voici trois bonnes raisons de vous lancer dans l'aventure de l'immobilier locatif !

Que vous entriez tout juste dans le monde du travail ou que vous approchiez de la retraite, il est à tout âge important de réfléchir à votre stratégie d'épargne et d'investissement pour vous créer peu à peu un patrimoine afin d'assurer votre sécurité financière.

A ce titre, et malgré les turbulences que connait actuellement le marché du fait de l'entrée en vigueur de l'interdiction de mise en location des passoires énergétique , investir dans de l'immobilier locatif reste un levier intéressant puisqu'il vous permet de capitaliser au fil des années avec un impact mesuré sur votre budget quotidien, tout en créant à terme un revenu complémentaire.

Raison n°1 : vous créer un patrimoine sans plomber votre budget quotidien

Epargner pour se créer un patrimoine n'est pas toujours chose aisée, il est facile d'être découragé en pensant que votre capacité d'épargne n'est pas suffisante pour alimenter des placements financiers.

Or l'investissement locatif génère une rentabilité concrète et rapide qui est prise en compte, avec une pondération variable selon les établissements, par les banques pour vous accorder un prêt immobilier.

Le principe est de mettre au point une «opération blanche», c'est-à-dire que le montant des échéances de votre prêt immobilier soit couvert par le montant des loyers perçus. De cette manière, vous capitalisez au fil des mois et des années sans pour autant que cela impacte votre budget quotidien.

Bon à savoir : n'oubliez pas d'inclure le coût de votre assurance emprunteur dans votre calcul budgétaire.

Lorsque le prêt immobilier sera remboursé, les loyers créeront un revenu complémentaire, qui pourra soit vous aider dans votre quotidien, soit financer un nouvel investissement.

Attention toutefois, pour mener à bien ce projet d'investissement locatif, vous devez être le plus complet et le plus réaliste possible dans la projection de votre chiffrage, en commençant par simuler votre capacité de prêt immobilier pour définir le type de logement que vous pouvez acheter, mais aussi en estimant le plus finement possible les revenus locatifs à venir.

Pour cela, n'hésitez pas à vous rendre dans les agences immobilières du quartier où se trouve le bien locatif dans lequel vous envisagez d'investir. En discutant avec les professionnels, vous pourrez vous faire une idée du montant des loyers pratiqués pour des biens équivalents et de la demande locative dans le secteur.

De plus, vous devez être en mesure de couvrir les frais annexes de votre investissement locatif comme des travaux votés en copropriété , quelques mois de vacance entre deux locataires ou encore l'impôt généré par les loyers perçus.

Bon à savoir : pour un premier investissement locatif, choisir un bien immobilier situé dans une ville que vous connaissez est un bon moyen de vous assurer de la qualité de l'emplacement.

Raison n°2 : diversifier vos placements

Vous connaissez l'adage «il ne faut pas placer tous ses œufs dans le même panier» : celui-ci s'applique également en matière de stratégie patrimoniale .

Des placements comme l'assurance-vie ou le PER (Plan Epargne Retraite) sont certes des incontournables pour vous bâtir un patrimoine et optimiser votre fiscalité, mais l'immobilier reste la pierre angulaire d'un patrimoine solide.

Valeur refuge, l'immobilier locatif vous permet à la fois de vous constituer un patrimoine dans la pierre en capitalisant au fur et à mesure que le prêt immobilier est remboursé par les loyers perçus puis de générer des revenus réguliers lorsque le crédit immobilier est soldé.

Par ailleurs, votre placement en immobilier locatif est conçu pour s'auto-financer, au moins en majeure partie, ce qui laisse votre capacité d'épargne intacte pour alimenter d'autres placements en parallèle, comme une assurance-vie par exemple.

Raison n°3 : construire un patrimoine pour transmettre à vos proches

Un investissement en immobilier locatif est un projet qui se conçoit sur le long terme.

Dans un futur plus ou moins proche, votre bien immobilier pourra servir à loger vos enfants devenus étudiants ou jeunes adultes, ce qui peut être un vrai atout étant donné la saturation du marché locatif depuis plusieurs années et les difficultés que peuvent rencontrer les locataires pour se loger.

Par la suite, ils pourront en hériter et choisir soit de le conserver pour se créer à leur tour un complément de revenus grâce aux loyers locatifs qu'il génère, soit le vendre pour se créer un capital qui leur servira à financer leurs propres projets : achat d'une résidence principale, études, etc.

Investir dans de l'immobilier locatif vous permet donc de vous assurer de transmettre un patrimoine à vos héritiers et ainsi de sécuriser leur avenir.

