Immobilier : l'accès au logement locatif intermédiaire bientôt simplifié pour les particuliers ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 28/11/2025 à 11:06

Le LLI vise à proposer des logements neufs à des ménages trop aisés pour le logement social, mais en difficulté sur le marché privé. Illustration. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Le logement locatif intermédiaire (LLI), censé prendre le relais de la loi Pinel, pourrait enfin franchir un cap en 2026. Une mesure budgétaire visant à simplifier l’accès au dispositif est à l’étude et pourrait lever l’un des principaux freins rencontrés depuis son lancement, rapporte SeLoger , ce jeudi 27 novembre 2025.

TVA réduite, crédit d’impôt, loyers moins chers…

À l’origine destiné aux investisseurs institutionnels et élargi aux particuliers début 2025, le LLI vise à proposer des logements neufs à des ménages trop aisés pour le logement social, mais en difficulté sur le marché privé. Le dispositif offre plusieurs avantages financiers, telle une TVA réduite à 10 % au lieu de 20 %, un crédit d’impôt compensant la taxe foncière jusqu’à 20 ans et des loyers environ 15 % inférieurs au marché. En contrepartie, les biens doivent être loués en longue durée, en résidence principale, avec des conditions encadrées.

Mais dans les faits, le LLI peine à convaincre. Principal obstacle : le passage par une SCI (Société civile immobilière), considéré comme un frein en raison des status, des coûts de gestion ou encore de l’obligation d’être au moins deux associés. À cela, s’ajoute un manque d’exposition commerciale : peu d’établissements bancaires et de conseillers en gestion l’intègrent à leurs offres. Selon Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), « un seul promoteur cartonne sur le LLI pour les particuliers. »

Plus d’obligation de SCI ?

Pourtant, les opérations en LLI affichent aujourd’hui des rendements compris entre 3,5 et 5 %, selon Finzzle Groupe, spécialiste de la gestion de patrimoine. L’exécutif étudie donc une proposition visant à permettre aux particuliers d’accéder aux avantages du LLI sans devoir créer une société. Le député Lionel Causse (Ensemble pour la République), auteur de l’amendement, défend une ouverture directe du LLI aux investisseurs individuels, sous réserve d’un engagement locatif d’au moins dix ans et du respect strict des plafonds de loyers et de ressources. La mesure est actuellement examinée dans le cadre du futur statut du bailleur privé.