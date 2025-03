Crédit logement : la solution tranquillité pour votre prêt immobilier

Le Crédit Logement est un organisme de cautionnement qui offre une solution sécurisante et flexible pour garantir un prêt immobilier (Crédits: Adobe Stock - IA)

Le Crédit Logement est un organisme de cautionnement qui offre une solution sécurisante et flexible pour garantir un prêt immobilier, que ce soit pour une résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif. Explications.

Lors de la souscription d'un prêt immobilier , l'organisme prêteur demande presque systématiquement à l'emprunteur de souscrire une garantie, qui lui permette d'être remboursé s'il ne peut pas honorer ses traites.

Cette garantie peut prendre la forme d'une hypothèque, d'un Privilège de Prêteurs de Deniers (PPD) ou encore être souscrite auprès d'un organisme de caution comme Crédit Logement.

Si d'autres organismes de cautionnement existent, Crédit Logement est un acteur incontournable du marché, puisqu'il a été créé en 1975 à l'initiative d'un consortium de plus de 200 banques pour proposer aux emprunteurs un dispositif de caution plus souple et qui n'engage pas directement un de leurs biens, contrairement par exemple à une hypothèque.

Quel est le rôle du Crédit Logement dans votre prêt immobilier ?

Le Crédit Logement est un organisme de cautionnement qui s'engage à rembourser l'organisme prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur.

Cette garantie diffère de l 'assurance emprunteur , ou plutôt elle la complète, puisque l'assurance emprunteur vient prendre le relais dans le remboursement du prêt immobilier uniquement dans des cas bien précis comme un décès, une invalidité ou une perte d'emploi , en fonction des garanties et des quotités assurées prévues au contrat.

Pour souscrire un prêt immobilier , il est donc généralement demandé à l'emprunteur de souscrire à la fois une assurance emprunteur et une garantie de type Crédit Logement ou une hypothèque par exemple.

Si l'emprunteur a souscrit la garantie de caution Crédit Logement, en cas de défaillance dans les remboursements des traites du prêt immobilier, la société de caution règle les montants qui n'ont pas été honorés puis se retourne vers l'emprunteur pour obtenir leur remboursement, en privilégiant les solutions amiables comme par exemple un plan d'apurement de la dette, la saisie et la vente du bien immobilier n'intervenant qu'en dernier recours.

Bon à savoir : chaque banque travaille avec l'organisme de cautionnement de son choix. S'il souhaite recourir à ce dispositif, l'emprunteur devra donc passer par l'organisme choisi par la banque prêteuse. Dans le cas de BoursoBank par exemple, cet organisme de cautionnement est Crédit Logement.

Combien coûte la garantie Crédit Logement ?

S'il souscrit un prêt immobilier en l'adossant à la caution Crédit Logement, l'emprunteur paye en une seule fois au début du prêt immobilier des frais de garantie qui se décomposent en deux parties :

La commission de caution : il s'agit d'un montant forfaitaire et plafonné, qui sert à rémunérer le service fourni par la société de caution Crédit Logement.

il s'agit d'un montant forfaitaire et plafonné, qui sert à rémunérer le service fourni par la société de caution Crédit Logement. La participation au Fonds mutuel de garantie (FMG) : il s'agit d'une somme calculée proportionnellement au montant du capital emprunté

L'emprunteur n'a pas de démarches à effectuer pour présenter son dossier, la banque le transmet directement à Crédit Logement, qui analyse le dossier et transmet sa réponse à la banque, acceptation ou refus de garantir le prêt immobilier, dans les 48 heures.

Il est possible d'estimer le coût de la garantie de caution Crédit Logement en passant par un simulateur comme celui proposé sur le site Crédit Logement .

Bon à savoir : chez BoursoBank, les frais de garantie doivent être provisionnés au minimum 3 jours avant le déblocage des fonds sur le compte bancaire du client BoursoBank. La somme sera prélevée automatiquement dans les jours suivants le déblocage.

Comment récupérer une partie des sommes versées au Crédit logement ?

Si aucun défaut de paiement n'a été enregistré au cours de la vie du prêt immobilier et que l'emprunteur n'a donc pas eu recours à sa garantie de caution Crédit Logement, il lui est possible de récupérer une partie des sommes versées.

La commission de caution est acquise à la société Crédit Logement mais l'emprunteur peut être remboursé d'une partie des sommes versées au titre de la participation au Fonds mutuel de garantie (FMG).

Le calcul du montant dépend du taux de restitution en cours au moment de la liquidation du crédit, ce taux étant revu chaque trimestre dans les conditions prévues par le règlement du FMG.

Le remboursement partiel de la garantie Crédit Logement se fait automatiquement, sans démarche particulière de l'emprunteur, lorsque le crédit immobilier est totalement soldé, soit parce qu'il arrive à son terme soit du fait d'un remboursement anticipé.

Le versement de la somme se fait le mois qui suit la notification de cessation de garantie que transmet la banque, sur le compte sur lequel étaient prélevées les traites du prêt immobilier.

Bon à savoir : Crédit Logement est le seul organisme de garantie à proposer aux emprunteurs ce principe de restitution d'une partie des sommes versées.

