Budget serré, idées futées : comment les Français préparent-ils Noël en 2025 ?

Malgré un budget serré, les Français préparent déjà leur Noël 2025 ! (Crédits: Adobe Stock - IA)

Moins de budget, mais pas moins d'idées ! Si en 2025, le budget cadeaux des Français est en baisse, les consommateurs misent sur l'anticipation, le Black Friday et même sur l'intelligence artificielle pour trouver le cadeau parfait au meilleur prix…

La saison de Noël est officiellement lancée ! Depuis début novembre flotte dans les magasins une odeur festive et les rayonnages débordent de décorations et de jouets pour enfants. Bien décidés à en profiter malgré un contexte économique et politique morose, les consommateurs ajustent leur budget et modifient leurs comportements d'achat. Black Friday, dépenses stratégiques et même utilisation de l'intelligence artificielle : on vous dit tout sur les tendances de ce Noël 2025 !

Quel budget cadeau pour Noël 2025 ?

D'après une étude (1), les dépenses cadeaux s'annoncent en fort recul avec un budget moyen prévu de 243 euros, contre 254,60 euros en 2022. Le recul du budget cadeaux est de -7% par rapport à 2024 où il était de 261,40 euros.

Pour financer leurs achats de cadeaux, 7% des répondants se déclarent prêts à souscrire un crédit et 23% pensent utiliser une solution de paiement différé ou fractionné. Pour autant, les Français restent bien décidés à faire plaisir à leurs familles et à leurs proches pour ce Noël 2025.

Qu'il s'agisse d'étaler leurs dépenses sur plusieurs mois ou semaines, ou de se donner le temps de guetter les promotions et autres bonnes affaires, les Français font preuve de stratégie pour optimiser leur budget cadeaux. Ils sont ainsi 47% à prévoir d'effectuer leurs achats en novembre, dont 21% spécifiquement lors du Black Friday, prévu le 28 novembre.

Au-delà des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, 50% des répondants ont l'intention de faire des achats à l'occasion du Black Friday 2025, une tendance stable puisqu'ils étaient 51% en 2024.

Que les retardataires se rassurent, les cadeaux de dernière minute ne disparaissent pas puisque 9% des répondants pensent faire leurs emplettes la dernière semaine avant Noël, soit 4 points de plus qu'en 2022.

Le e-commerce séduit mais le magasin reste incontournable

Avec 24% des répondants qui prévoient de faire leur shopping de Noël uniquement en magasins physiques, contre 17% qui pensent ne passer que par des magasins en ligne ou des sites internet, les boutiques restent un passage incontournable.

Les Français restent attachés à l'achat en boutique pour plusieurs raisons :

67% pour avoir la possibilité de voir et toucher les produits «en vrai».

52% pour repartir directement avec l'article, sans délai de livraison.

40% veulent profiter de l'ambiance de Noël et 38% veulent flâner devant les vitrines.

33% y voient le moyen de soutenir le commerce local.

32% viennent en magasin pour chercher l'inspiration grâce aux vitrines et aux mises en avant de produits et 24%. pour bénéficier des conseils des vendeurs.

Mais plus qu'un choix tranché entre internet et magasins, l'étude montre que le comportement des consommateurs s'articule souvent de manière hybride entre ces deux sources de consommation, en fonction du type d'achat : 57% des consommateurs prévoient d'acheter leurs cadeaux de Noël à la fois en magasin et sur internet, soit +5 points par rapport à 2024.

L'IA s'invite au pied des sapins

La grande nouveauté de ce Noël 2025 réside dans l'émergence de l'intelligence artificielle chez les Français qui veulent gâter leurs proches.

A la fois coach en idées et en stratégie budgétaire, l'IA est utilisée par 48% des Français pour chercher des idées de cadeaux et par 41% des répondants pour identifier les meilleurs prix et offres.

Cette tendance se renforce chez les plus jeunes puisque 47% des moins de 35 ans comptent se servir de l'IA ou s'en sont déjà servi pour faire leurs achats ou comme source d'inspiration pour des idées cadeaux. Près de 4 jeunes sur 10 seraient même prêts à laisser une IA réaliser leurs achats de Noël à leur place.

L'IA devra toutefois continuer à faire ses preuves puisque parmi les 63% des Français qui ne prévoient pas de l'utiliser, 70% ne voient pas l'intérêt de s'en servir pour leurs courses de Noël et 22% ne lui font tout simplement pas confiance.

L'essentiel à retenir :

Le budget cadeaux des Français est en baisse en 2025 : 243 euros contre 261,40 euros en 2024.

243 euros contre 261,40 euros en 2024. Avec 47% des intentions d'achats, novembre est un mois clé des achats de Noel.

Le Black Friday s'installe durablement dans les habitudes d'achats des Français qui sont 50% à vouloir en profiter pour faire des emplettes, hors cadeaux de Noël.

des Français qui sont 50% à vouloir en profiter pour faire des emplettes, hors cadeaux de Noël. L'IA assistante du Père noël ? 48% des Français l'utilise pour trouver des idées de cadeaux et 41% s'en servent pour identifier les meilleurs prix.

(1) «Les Français & les fêtes de fin d'année», Edition 2025, Cortex by Havas et YouGov.

