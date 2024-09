Logement étudiant : que faire si vous n’avez pas de garant ?

Comment devenir locataire sans garant physique ? (Crédits: Adobe Stock)

Alors que trouver un logement relève souvent du parcours du combattant pour les étudiants, trouver un garant peut être un frein supplémentaire. Que faire si aucun de vos proches ne peut se porter caution pour vous ? Quelles sont les alternatives pour présenter un dossier solide et rassurer votre futur bailleur ?

C'est quoi, un garant ?

Dans le cadre d'une location, le garant est celui qui s'engage auprès du bailleur à prendre en charge votre loyer si vous étiez dans l'incapacité de le régler.

Les impayés étant l'une des plus grandes peurs des bailleurs, un garant, même s'il n'est théoriquement pas obligatoire, est presque systématiquement exigé pour que votre dossier de demande de location soit accepté.

Le garant peut être de trois types : garant physique, garant moral et organisme de garantie.

Le garant physique : il s'agit d'une personne, que vous pouvez librement choisir parmi vos proches mais dont la situation financière rassurera le bailleur à prendre votre loyer en charge en cas d'impayés de votre part.

il s'agit d'une personne, que vous pouvez librement choisir parmi vos proches mais dont la situation financière rassurera le bailleur à prendre votre loyer en charge en cas d'impayés de votre part. Le garant moral : il joue le même rôle qu'un garant physique mais il peut s'agir d'une entreprise, d'une association, etc.

Les organismes de garantie : plusieurs organismes proposent des dispositifs pour se porter garants pour vous, comme action Logement via le dispositif Visale.

Bon à savoir : ne confondez pas garant et dépôt de garantie. Le dépôt de garantie est une somme, correspondant à 1 mois de loyer hors charges et jusqu'à 2 mois pour un logement meublé, que vous versez au bailleur à la signature du bail. Le bailleur conserve la somme pendant la durée de votre location et vous le remet au moment de votre départ. Il est en droit de garder tout ou partie de la somme en cas de loyers ou charges impayées en fin de location ou si le logement nécessite des travaux de remise en état à votre départ. Notez enfin qu'aucun dépôt de garantie ne peut être exigé pour un bail mobilité.

Un garant peut s'engager pour deux types de caution, solidaire ou simple.

Avec une caution solidaire, le bailleur peut solliciter le garant dès le premier impayé, sans avoir à contacter d'abord le locataire ni à vérifier sa capacité à payer sa dette.

le bailleur peut solliciter le garant dès le premier impayé, sans avoir à contacter d'abord le locataire ni à vérifier sa capacité à payer sa dette. Avec une caution simple, le garant n'est sollicité que si le locataire est insolvable ou que les poursuites contre lui échouent.

Si la forme de caution n'est pas précisée dans l'acte de cautionnement signé avec votre bailleur, c'est la caution simple qui s'applique par défaut.

Comment faire si vous n'avez pas de garant physique ?

Chez les étudiants, les garants physiques sont bien souvent les parents (87%) (1) et dans de rares cas des amis (2%).

Si vous n'avez personne vers qui vous tourner ou qu'aucun de vos proches n'est en situation de se porter garant pour vous, des alternatives existent, comme le recours à un organisme privé, qui se porte caution pour vous moyennant le paiement d'une cotisation de l'ordre de 3,5% du montant du loyer mensuel (2).

Bon à savoir : si un bailleur souscrit de son côté une assurance de loyers impayés, ne peut pas demander à son locataire d'avoir en plus un garant, sauf si le locataire est étudiant ou apprenti.

Il existe heureusement une autre alternative, gratuite cette fois, sur laquelle s'appuient 8% des étudiants (1) : la garantie Visale.

Ce dispositif, accordé par Action Logement, est un cautionnement gratuit qui protège le bailleur pendant toute la durée du bail, en cas d'impayés de loyers ou de charges.

Dans le détail, Visale peut prendre en charge jusqu'à 36 mensualités pour un logement dans le parc privé et neuf mensualités pour un logement du parc public.

De plus, la garantie Visale prend aussi en charge les dégradations locatives causées par le locataire à hauteur de 2 mois de loyer et de charges.

Action Logement se retournera ensuite vers le locataire pour obtenir le remboursement des sommes avancées en son nom auprès du bailleur.

Cet aspect complet, couplé à la certification apportée par Action Logement fait du dispositif Visale un élément apprécié des bailleurs pour solidifier votre dossier de candidature en tant que locataire.

Comment obtenir la garantie Visale ?

Pour obtenir la garantie Visale, le locataire ne doit pas être un ascendant ou un descendant du bailleur.

Le dispositif est accessible sans conditions aux étudiants, alternants ou jeunes actifs jusqu'à leur 31ème anniversaire.

Elle est également accessible au-delà de l'âge de 30 ans dans certains cas, par exemple si vous êtes nouvellement embauché, CDI en période d'essai, CDD depuis moins de 6 moins, etc., en mutation professionnelle ou encore travailleur saisonnier sous certaines conditions.

Si vous souhaitez obtenir une garantie Visale, vous devez déposer une demande de visa en ligne avant la signature du bail et l'entrée dans le logement.

Vous pouvez effectuer votre demande avant d'avoir trouvé un logement, en tenant compte de la durée de validité de votre visa, 3 mois maximum, et du montant maximum de loyer garanti.

Si votre dossier est validé, vous remettez votre visa à votre futur bailleur ou lors de vos démarches de recherches d'un logement.

De son côté, le bailleur créera son propre espace personnel sur le site Visale.fr et saisira votre numéro de visa pour vérifier qu'il est bien valide, avant de signer le contrat définitif de cautionnement Visale.

