Oui, le football a une histoire aux États‑Unis. Le «soccer» est devenu un sport populaire

Le football est largement représenté dans tous les États-Unis. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Aux États-Unis, le football n'est pas né avec l'arrivée de Lionel Messi en 2023 à la Major League Soccer. Dès 1913, une fédération états-unienne est créée, puis une ligue professionnelle, l'American Soccer League, en 1921, suivie de la North American Soccer League en 1968 et de la Major League Soccer en 1996. Le football, ou soccer, a réussi à trouver chez l'Oncle Sam à la fois son public et son modèle économique. Explication.

Comme nous le soulignons en sous-titre de notre livre, Foot Business. Les Trente Glorieuses , les années 1990 marquent le début des «Trente Glorieuses du football» moderne portées par la croissance des droits télévisés, l'essor des revenus commerciaux et l'arrivée de nouveaux investisseurs fortunés.

Cette période est charnière pour le football aux États-Unis; le pays organise la Coupe du monde en 1994 et relance dans la foulée un championnat professionnel, la Major League Soccer (MLS). Contrairement à une idée reçue, le football aux États-Unis a une longue histoire. Il est pratiqué dans la majeure partie du pays dès le début du XXe siècle.

Retour sur l'histoire du football aux États-Unis, et sa montée en puissance, notamment depuis les années 1990 avec la création de la puissante MLS et les victoires de ses équipes masculines et féminines.

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L'«âge d'or» de l'American Soccer League

La fédération états-unienne est fondée en 1913 et adhère à la Fédération internationale de football association (FIFA) un an plus tard. En 1921, une ligue professionnelle, l'American Soccer League (ASL), est créée et restera active jusqu'en 1933. Cette décennie est considérée comme «l'âge d'or» du football aux États-Unis, qui s'est concrétisée par la participation des États-Unis à la première Coupe du monde en 1930. L'équipe états-unienne termine troisième, son meilleur résultat jamais obtenu dans une Coupe du monde.

Malgré son succès populaire (certains matchs se jouent devant plus de 15.000 personnes], l'American Soccer League va connaître de grosses difficultés financières au début des années 1930. Si la Grande Dépression de 1929 reste la cause principale de son effondrement en 1933, d'autres raisons sont invoquées: problèmes internes à la ligue, évolution des formes de migration, hostilité des autres sports collectifs dominants ou manque de relais radiophoniques.

Entre les années 1930 et les années 1960, le football mondial connaît des difficultés notamment financières. Les clubs sont des petites structures fragiles qui dépendent de la billetterie. Les footballeurs en France ont souvent un deuxième métier, malgré le début du professionnalisme; les États-Unis n'y échappent pas.

Il faut attendre la fin des années 1960 pour revoir un championnat professionnel de football aux États-Unis, la North American Soccer League (NASL), fondée en 1968. Cette initiative s'inscrit dans un contexte marqué par l'intérêt accru pour le football aux États-Unis, notamment à la suite du succès d'audience de la Coupe du monde 1966 en Angleterre.

Après des débuts difficiles, le championnat décolle économiquement au milieu des années 1970. Au début des années 1980, alors que les affluences ne progressent plus et que les clubs doivent payer de gros salaires, nombre de franchises font faillite et ne reprennent pas le championnat. La NASL disparaît en 1984.

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Culture footballistique

Il existe depuis longtemps une culture footballistique en Amérique du Nord, mais différente de celle des autres pays. La difficulté des ligues professionnelles à y survivre en est une des principales particularités. Le football est largement représenté dans tous les États-Unis:

On y joue à l'école ou au collège;

Le football féminin, largement pratiqué, est l'un des plus performants au monde;

Les compétitions internationales et certains championnats, comme la Premiere League, y sont très suivis.

Cette culture a, jusqu'à présent, eu du mal à se généraliser, notamment dans les médias du fait de la concurrence des autres sports. La Major League Soccer (MLS), créée en 1996, qui a permis au football professionnel nord-américain (la ligue compte également trois équipes canadiennes, ndlr) de renaître douze ans après la faillite de la North American Soccer League, constitue peut-être un tournant dans son histoire.

Le football gagne aujourd'hui en puissance économique et en popularité au milieu des autres sports collectifs états-uniens. La première décennie de la MLS fut décevante en matière d'affluence et d'audiences, et il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour la voir décoller: 15.000 personnes en moyenne jusqu'en 2005, plus de 20.000 aujourd'hui.

Nouvel attrait pour le football

Au-delà de la politique volontariste, certains changements dans la société états-unienne ont également pu contribuer à expliquer ce nouvel attrait pour le football:

Une forte immigration hispanique, important une culture footballistique de leur pays natif. Rien qu'en 2006, les populations hispanophones représentent la première minorité états-unienne avec 14,8% de la population du pays;

La diffusion de la pratique du football dans les banlieues résidentielles, notamment auprès des classes moyennes;

Une multiplication des supports de communication (télévision, Internet, réseaux sociaux, streaming, jeux vidéo, séries);

L'internationalisation des sportifs qu'incarne Lionel Messi, lors de son arrivée en Major League Soccer en 2023.

Contre-intuitivement, l'impulsion à ce nouvel engouement des États-Uniens pour le ballon rond n'a pas pour origine la Coupe du monde 1994 qui s'est déroulée dans leur pays – avec un record d'affluence de plus de 3,5 millions de supporteurs dans les stades. Elle est davantage liée à la Coupe du monde 2002 et à l'arrivée en quart de finale de l'équipe masculine états-unienne ou aux performances de l'équipe nationale féminine, championne du monde en 1991, 1999, 2015 et 2019.

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Doublement du nombre d'abonnés télé

La période post-pandémie de Covid-19 a été particulièrement faste au niveau de la billetterie. Sur les trois dernières saisons, plus de 11 millions de fans en moyenne ont suivi la MLS dans les stades, ce qui représente près de 22.500 spectateurs par match.

Le transfert de Messi à l'Inter Miami, en 2023, a bien aidé à remplir les stades, mais surtout les caisses. On estime que son arrivée en MLS a généré environ 218 millions de dollars (190,2 millions d'euros) de recettes supplémentaires de billetterie, dont 76 millions de dollars pour les matchs à domicile et 142 millions de dollars pour ceux à l'extérieur.

Il s'agit essentiellement d'un «effet prix» puisqu'ils ont été multipliés par plus de 12 à domicile et par près de 6 à l'extérieur. L'arrivée de Messi aurait également doublé le nombre d'abonnements télé et multiplié par 14 le nombre de followers de Miami sur les réseaux sociaux.

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Augmentation de 189% de revenus en sept ans

Depuis 2007, la somme des revenus des franchises de la ligue a fortement augmenté; la pandémie de Covid-19 a accéléré ce processus. Aujourd'hui, la MLS présente un chiffre d'affaires de près de 2,5 milliards de dollars (2,18 milliards d'euros), soit une augmentation de 189% en sept ans.

Le chiffre d'affaires global de la MLS est encore loin de ceux du Big Four européen et surtout des autres ligues sportives nord-américaines, mais elle a aujourd'hui rattrapé la Ligue 1, le PSG mis à part.

Cette croissance des revenus en a modifié la structure. En 2024, avec l'augmentation des droits télévisés nationaux qui ont presque triplé depuis 2023 et celle des revenus commerciaux (+17% de croissance en 2024), les stades ne génèrent plus que 55% des revenus de la Major League Soccer.

La valorisation des clubs a suivi: entre 2008 et 2019, le prix moyen d'un club a été multiplié par plus de huit, de 37 millions à 312 millions de dollars . La période post-pandémie de Covid-19 a été encore plus inflationniste, puisque les prix ont plus que doublé en moyenne; la tendance est toujours fortement croissante. L'avenir nous dira s'il s'agit d'un phénomène spéculatif ou d'une réelle valeur.

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Investissement dans les jeunes joueurs

En ce qui concerne le football lui-même, les dirigeants de la fédération états-unienne ont estimé que le système de développement des jeunes avait besoin d'une refonte radicale: meilleure sélection et meilleure formation. Le problème important auquel la fédération était confrontée avait trait au système du Pay-to-Play, «payer pour jouer» en bon français, dont le coût reste élevé pour les familles. Les contraintes financières pour les familles sont importantes.

En 2025, les familles ont dépensé environ 883 dollars (plus de 770 euros) en moyenne par an. Dans les ligues d'élite, les coûts annuels peuvent varier de 5.000 à 10.000 dollars (de 4.400 à 8.800 euros environ) par joueur. Elle a donc développé un système de bourses pour les bons joueurs issus de familles modestes.

En 2026, environ 3 millions de joueurs âgés de 5 à 19 ans sont inscrits dans un club, avec presque autant de filles que de garçons. Et ce n'est pas fini. Le football est en train de s'installer durablement aux États-Unis…

Par Richard Duhautois (Économiste et chercheur, CNAM) et Luc Arrondel (Économiste, directeur de recherche au CNRS, membre associé, Paris School of Economics)

Cet article est issu du site The Conversation