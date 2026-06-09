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L'intérêt pour le football progresse en Amérique du Nord avant le Mondial 2026-rapport
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:40

Selon un rapport publié mardi par Nielsen, le nombre de supporters de football en Amérique du Nord a augmenté de 10,9 % au cours des cinq dernières années, pour atteindre plus de 136 millions de personnes, ce qui témoigne d’un intérêt croissant à l’approche de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cette étude, qui porte sur les tendances d'audience dans les trois pays hôtes, a révélé que les débuts de Lionel Messi avec l'Inter Miami CF lors de la Leagues Cup 2023 avaient entraîné une hausse de 173 % de l'audience linéaire par rapport à la moyenne du tournoi.

"La MLS Cup a enregistré une hausse de 97 % par rapport à 2024 grâce à la victoire de l'Inter Miami, prouvant que le football national profite également de cet intérêt accru", a écrit Nielsen.

Les États-Unis comptent la quatrième plus grande base de fans de football au monde, avec 62,5 millions de supporters, selon le rapport.

"Le nouveau rapport de Nielsen illustre la montée en puissance profonde et mesurable de la popularité du football en Amérique du Nord, renforçant la décision d’accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur l’ensemble du continent", a déclaré un porte-parole de la FIFA.

Environ 64 % des personnes interrogées s’attendent à ce que leur intérêt pour ce sport continue de croître, tandis que près d’un quart des fans se sont mis au football au cours des cinq dernières années, selon le rapport. Près de sept personnes sur dix ont déclaré que leur intérêt avait augmenté au cours des trois dernières années à l’approche du tournoi.

Le Mexique reste le marché le plus important de la région, où le football arrive en tête de tous les sports avec un taux d’engagement de 63 %, tandis qu’il se classe quatrième aux États-Unis et troisième au Canada.

Le rapport indique que les supporters américains sont plutôt jeunes et aisés, 76 % d’entre eux appartenant aux générations Y et Z, et que l’engagement des femmes y est plus élevé qu’en Europe.

En Amérique du Nord, 72 % des spectateurs regardent les matchs à la télévision ou en streaming, tandis que les réseaux sociaux restent une plateforme secondaire clé. La Coupe du monde 2026 débute jeudi.

(Rédigé par Hugh Lawson ; version française Olivier Cherfan) )

Sport
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