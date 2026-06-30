Une nouvelle loi adoptée contre la fast-fashion : les prix de Shein ou Temu pourraient bientôt augmenter

Le Sénat a adopté une loi pour lutter contre l'ultrafast-fashion incarnée par des marques comme Shein ou Temu. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

L'ultra fast-fashion, portée par des entreprises comme Shein, Ali Express, ou Temu, risque d’être bousculée. Alors que les achats de vêtements neufs augmentent en France, le Sénat a adopté, ce lundi 29 juin, une loi qui vise principalement les plateformes proposant un très grand nombre de vêtements à bas prix.

Le texte, explique Le Parisien , prévoit une pénalité financière proportionnelle au prix des articles, qui augmentera progressivement jusqu'à atteindre, en 2030, 20 euros par pièce, dans la limite de la moitié de son prix hors taxes. Il comprend également une interdiction de la publicité pour ces acteurs, y compris par des influenceurs. Mais cette mesure pourrait être contestée au regard du droit européen. La loi devrait entrer en vigueur début septembre.

Des droits de douane sur les petits colis

Pour Anne-Cécile Violland, députée Horizons et rapporteuse de la loi, l'effet sur les consommateurs paraît inévitable. « Rien n’oblige les marques à répercuter le coût des pénalités sur les prix de vente, mais il est évident qu’elles le feront » , a-t-elle déclaré au Parisien . Certains professionnels du secteur estiment toutefois que des plateformes pourraient contourner ces nouvelles règles en multipliant les marques ou en répartissant leurs volumes de vente.

Le Parisien rappelle également que, dès le 1er juillet, des droits de douane forfaitaires de 3 euros par catégorie de produits s'appliqueront aux petits colis entrant dans l'Union européenne, principalement expédiés depuis l'Asie.

Jusqu'à présent exemptés lorsqu'ils valaient moins de 150 euros, ces envois pourraient devenir plus coûteux. Selon Stefano Mauro, directeur fiscalité de la Fédération e-commerce Europe, cette mesure devrait provoquer « un petit effet inflationniste sur les prix des produits vendus » , même si les plateformes pourraient, à terme, adapter leur logistique en stockant davantage de marchandises en Europe.