Jamais le foot français n'avait attiré autant de monde que cette saison

Encore une saison record pour la « Farmers League » . La LFP a communiqué les données d’affluences de la saison 2025-2026 de Ligue 1 et de Ligue 2 , ce mardi . Selon les chiffres, le football professionnel français a battu le record d’audience depuis le passage des deux championnats à 18 clubs , avec 10,87 millions de téléspectateurs cumulés en moyenne .

AFFLUENCES 2025/2026 : RECORD HISTORIQUE POUR LE FOOTBALL FRANÇAIS À l’issue de la saison 2025/2026, le football professionnel français atteint un niveau inédit avec 10,87 millions de spectateurs cumulés en Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT, un record historique depuis le… pic.twitter.com/UP4kXM0TkS…

CT pour SOFOOT.com