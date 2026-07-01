Face à l'inflation, de plus en plus de consommateurs cherchent à réduire leurs dépenses alimentaires. Une méthode simple, popularisée sur les réseaux sociaux, promet jusqu'à 50 % d'économies sur le budget courses.
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Aux États-Unis, le football n'est pas né avec l'arrivée de Lionel Messi en 2023 à la Major League Soccer. Dès 1913, une fédération états-unienne est créée, puis une ligue professionnelle, l'American Soccer League, en 1921, suivie de la North American Soccer League ... Lire la suite
Avec la canicule, des escrocs se sont lancés dans des arnaques aux faux climatiseurs ayant fait de nombreuses victimes. Certaines marques factices et certaines pratiques promotionnelles doivent inviter les internautes à la plus grande vigilance. Toutes les occasions ... Lire la suite
La France et l'Union européenne renforcent leur arsenal contre l'ultra fast-fashion. Les plateformes comme Shein ou Temu pourraient être contraintes de revoir leurs prix à la hausse. L'ultra fast-fashion, portée par des entreprises comme Shein, Ali Express, ou ... Lire la suite
Du Maroc à Curaçao, les diasporas jouent un rôle croissant dans la composition des sélections nationales. Les recherches disponibles indiquent que les équipes les plus ouvertes aux parcours migratoires obtiennent souvent de meilleurs résultats sur le terrain. Peu ... Lire la suite