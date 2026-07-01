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Voici comment diviser par deux votre budget courses !
information fournie par BoursoBank Clients 01/07/2026 à 08:30

Face à l'inflation, de plus en plus de consommateurs cherchent à réduire leurs dépenses alimentaires. Une méthode simple, popularisée sur les réseaux sociaux, promet jusqu'à 50 % d'économies sur le budget courses.

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