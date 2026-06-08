Football-La MLS veut capitaliser durablement sur la Coupe du monde

par Rory Carroll

Le patron de la Major League Soccer, Don Garber, affirme que la ligue ne considère pas la Coupe du monde de la FIFA 2026 comme une simple vitrine de six semaines, mais comme le point de départ d'une nouvelle ère, avec pour objectif de transformer l'attention mondiale portée au football nord-américain en une croissance durable. Don Garber a expliqué que la MLS avait commencé à planifier le tournoi dès l'attribution des droits d'organisation en 2018, utilisant cet événement comme catalyseur pour se développer, améliorer ses infrastructures et renforcer la visibilité mondiale de la ligue. “Nous avons pris du recul et nous nous sommes dit : ce sera notre étoile polaire”, a déclaré Don Garber à Reuters lors d’une interview. “Que devons-nous faire pour devenir une ligue différente d’ici à ce que la Coupe du monde se déroule sur notre sol ?” Depuis lors, la MLS a accueilli sept nouvelles équipes et construit neuf stades dédiés au football, modifié les règles relatives aux effectifs pour encourager l’investissement dans les jeunes joueurs, augmenté la fréquentation de 35% et lancé un partenariat médiatique mondial avec Apple. La valeur des clubs a également triplé depuis 2018 et s'élève désormais à environ 23 milliards de dollars, a indiqué la MLS.

DES GAINS DURABLES Don Garber a déclaré que la MLS ne voulait pas que la Coupe du monde soit un spectacle éphémère qui s'estompe une fois le tournoi terminé. “Nous ne voulons pas que le tournoi soit comme un concert de Taylor Swift, où il y a une énergie énorme, puis une longue période d’attente avant qu’elle ne revienne en tournée”, a-t-il déclaré. “Nous voulons que cela ressemble davantage au porche d’une nouvelle maison.” Il a ajouté que la MLS s'attendait à une augmentation de la fréquentation après la Coupe du monde, car les ligues nationales des pays hôtes ont toujours tiré profit de cet événement. Mais il a précisé que la ligue mesurerait son succès de manière plus globale, en termes de popularité, de pertinence, de notoriété, de reconnaissance des joueurs et d'engagement des supporters. “Ce que nous allons vraiment évaluer, à travers des études, c’est : sommes-nous plus populaires ? Sommes-nous plus pertinents ? Est-ce que davantage de gens connaissent la MLS ?”, a déclaré Don Garber. Don Garber a rejeté les critiques persistantes selon lesquelles la MLS resterait une destination pour les joueurs en fin de carrière, soulignant l’âge moyen de 26 ans dans la ligue et la compétitivité décrite par les joueurs qui l’ont rejointe.

MESSI ET SALAH Il a déclaré que l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami avait transformé la perception mondiale de la MLS, soulignant que la ligue avait devancé Barcelone et les prétendants saoudiens pour s'attacher les services du grand joueur argentin. “Il n’est certainement pas venu ici pour prendre sa retraite”, a déclaré Don Garber. “Ce joueur dispute l’intégralité des 90 minutes à chaque match et se bat comme si remporter ce match était aussi important que de remporter n’importe quel autre match auquel il a participé.” Don Garber a également déclaré que la MLS serait intéressée par le recrutement de Mohamed Salah, qui a mis fin le mois dernier à neuf années passées à Liverpool, si l'occasion se présentait. “Nous adorerions le recruter”, a-t-il déclaré. “Nous allons attendre de voir comment ces discussions évoluent.”

PARTENARIAT AVEC APPLE Don Garber a déclaré que la MLS restait satisfaite de sa collaboration avec Apple, malgré l'abandon d'une approche exclusivement basée sur l'abonnement. Il a indiqué que l'audience combinée sur Apple TV, les chaînes de télévision hertziennes et d'autres plateformes avait augmenté de 62% par rapport à l'année précédente. Il a également défendu le changement de calendrier prévu par la ligue, affirmant que la MLS devait mieux s'aligner sur le football mondial, notamment en ce qui concerne les périodes de transfert et une phase finale en dehors du calendrier sportif américain surchargé. Don Garber, patron de la MLS depuis 1999, a déclaré qu’il était sous contrat jusqu’en 2027 et que la ligue avait engagé un processus de succession. “Les commissaires sont les gardiens des ligues pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “À un moment donné, je vais passer le relais à quelqu'un qui mènera la ligue vers de nouveaux sommets.”

(Reportage de Rory Carroll ; version française Olivier Cherfan)