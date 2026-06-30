Canicule : des climatiseurs miracles à prix cassé ? Gare à cette escroquerie qui peut vous coûter cher

Des publicités vantent les mérites de climatiseurs qui sont en réalité issus de fausses marques, comme Coolizi, Breezo, Epicooler et Jiuberry. Illustration. (U_ssfofehsaj / Pixabay)

Toutes les occasions sont bonnes pour les escrocs. Alors qu’une nouvelle canicule pourrait survenir dès la fin de la semaine, le site signal-arnaques.com a mis en garde contre de récentes escroqueries liées aux faux climatiseurs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas tomber dans le piège, d’après RMC Conso .

Des promesses alléchantes

De nombreux sites afficheraient des publicités vantant les mérites de climatiseurs qui sont en réalité issus de fausses marques, comme Coolizi, Breezo, Epicooler et Jiuberry. Ces contenus affirment que ces appareils seraient capables de refroidir une pièce de 11 degrés en moins de 30 secondes ou de rafraîchir une pièce de 50 m². Le tout avec une installation simple et un prix très bas.

En parallèle, Clubic a identifié la présence d’une véritable campagne de désinformation alimentée par IA pour tromper le grand public sur ces climatiseurs. Des dizaines de vidéos factices ont notamment été publiées sur YouTube afin de défendre ces produits.

Des centaines d'euros perdus

Les témoignages de ceux qui les ont achetés sont en tout cas les mêmes. Parfois, les acheteurs n’ont reçu qu’un ventilateur mural basique. D'autres fois, ils n’ont tout simplement rien reçu. Le préjudice se chiffre en centaines d’euros par personne. « À cause de ça je ne vais pas pouvoir faire de courses de tout un mois » , a regretté une victime.

Attention donc aux marques citées plus haut. Les personnes tombées dans le piège peuvent contacter leur banque pour espérer récupérer leur argent. Elles sont également invitées à faire un signalement auprès de Signal Conso et de la plateforme Pharos .