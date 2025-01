Commissions de mouvements, assurances… n’en faites plus les frais, en tant que pro !

(Les indépendants ne font pas exception dans la quête de frais bancaires optimisés voire gratuits ! - Crédit photo : Adobe Stock)

Les frais bancaires et services payants (tenue de compte, commissions de mouvement, assurances...) peuvent rapidement peser sur la trésorerie des professionnels. Pour alléger cette charge, il est crucial de comparer les frais réels et de calculer les économies potentielles en changeant de banque. Les solutions et politiques tarifaires varient d'une banque à l'autre : trouver la meilleure option peut faire une grande différence.

Quels sont les principaux frais bancaires pour les professionnels ?

Il existe des frais bancaires pour les pros comme pour les particuliers. Ils sont nombreux et peuvent pénaliser la trésorerie de l'indépendant, surtout s'il n'a pas anticipé ce poste de dépenses, faute de temps pour s'y pencher ou de clarté dans l'offre bancaire souscrite.

Quelles sont les différentes catégories de frais bancaires ?

Les principaux frais bancaires appliqués aux professionnels sont les suivants :

Les frais de tenue de compte correspondant à l'ouverture et à la domiciliation du compte bancaire dans l'établissement choisi.

correspondant à l'ouverture et à la domiciliation du compte bancaire dans l'établissement choisi. Les frais de carte bancaire qui peuvent se composer de frais liés à la délivrance de la carte, de la cotisation mensuelle facturée pour son fonctionnement courant et les garanties associées.

qui peuvent se composer de frais liés à la délivrance de la carte, de la cotisation mensuelle facturée pour son fonctionnement courant et les garanties associées. Les frais de découvert non autorisé (agios) auxquels il faut ajouter le coût des lettres d'information, les commissions d'intervention.

(agios) auxquels il faut ajouter le coût des lettres d'information, les commissions d'intervention. Les commissions de mouvements de compte qui portent sur toutes les opérations passées au débit du compte (1).

Le cumul de ces principaux frais bancaires, contribue parfois à l'agacement du professionnel qui a confié ses avoirs à une banque qu'il doit rétribuer pour cela au travers de certains frais bancaires.

Combien peuvent coûter les frais bancaires chez les pros ?

D'après les chiffres publiés par la Fédération des centres de gestion agrées (FCGA), le taux moyen des frais bancaires est de 0,45% du chiffre d'affaires (0,69% avec les frais de découvert). En montant, le coût estimé s'élève à 1.100 euros par an, soit 1.700 euros en incluant les frais de découvert (2).

On imagine bien tous les contrats commerciaux ou prestations qu'il faut signer pour absorber ce montant de charges indésirables prélevées de manière automatique sur le compte bancaire pro.

Pensez-y : si vous êtes amené à voyager pour des besoins professionnels, sachez que les assurances et assistances premium spéciales voyages d'affaires sont souvent vendues à part alors qu'elles peuvent être comprises dans les services d'une carte bancaire business premium.

En tant qu'indépendant, pourquoi maîtriser ses frais bancaires ?

Le travailleur indépendant se doit d'inscrire au budget prévisionnel tous les frais dont il a connaissance et de suivre leurs montants constatés au fil des mois pour veiller à l'équilibre entre ses recettes et ses dépenses. En effet, la surveillance des frais bancaires professionnels par l'indépendant s'avérera utile à plusieurs titres :

-> Limiter leur impact sur sa trésorerie en gardant un réflexe de bon gestionnaire comme il optimise aussi ses achats de matières premières, de négoce ou de frais généraux etc.

-> Ne pas céder à la fatalité sur les frais bancaires, soi-disant incompressibles : les frais bancaires sont le plus souvent fixés à la discrétion des banques et inscrits dans la convention de compte, donc par définition connus à l'avance et variables selon les établissements. L'entrepreneur indépendant est donc en capacité, lors de sa réflexion sur le choix d'un compte bancaire pro, d'opter pour des offres bancaires économiques dans la durée.

-> Consacrer le montant de frais évités à autre chose comme à améliorer par exemple sa visibilité sur internet ou sa notoriété locale par des actions marketing ciblées, qui seront propices à drainer de nouveaux contacts ou clients dans son écosystème.

Et quand on est déjà lancé dans l'aventure entrepreneuriale, ces petites économies peuvent servir au recouvrement de créances, particulièrement chronophage pour les structures unipersonnelles.

Comment minimiser ses frais bancaires professionnels ?

Plusieurs options se posent sur le bureau de l'entrepreneur, qui permettent de réduire plus ou moins facilement le montant des frais bancaires courants ou exceptionnels qui pourraient s'appliquer :

-> En négociant chaque mois les frais bancaires à la baisse avec son conseiller bancaire mais cela peut devenir épuisant...

-> En suivant de près son solde et ses opérations bancaires avec la consultation en temps réel de son compte pro dans l'appli, le paramétrage des plafonds et des notifications…

-> En choisissant directement une banque en ligne, qui va proposer une offre bancaire packagée (assurances incluses) et bon marché.

A savoir Chez BoursoBank, on met les frais bancaires de côté aussi pour les pros ! Aucuns frais de tenue de compte, aucune commission de mouvement, aucuns frais sur vos prélèvements sepa interentreprises, aucuns frais d'émission sur vos virements classiques, instantanés ou internationaux (disponibles en 32 devises), une carte bancaire premium gratuite et des assurances du quotidien proposées à des prix raisonnables pour une couverture maximale de ce qui compte vraiment pour vous et votre activité.

Les frais bancaires et services payants facturables aux pros ne sont pas une fatalité. Avec des impératifs de trésorerie saine et de suivi budgétaire, les indépendants peuvent heureusement se tourner vers des offres performantes où les frais bancaires sont réduits voire mis à zéro pour un accompagnement financier concret et mesurable.

Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro !

