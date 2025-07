Trump a reçu cinq présidents africains, le regard tourné vers les minerais

Donald Trump écoute le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye (à droite) s'exprimer lors d'une réunion à la Maison Blanche, à Washington, le 9 juillet 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Donald Trump a réuni mercredi à la Maison Blanche cinq présidents d'Etats d'Afrique riches en minerais, pour un mini-sommet destiné notamment pour les Etats-Unis à contrer l'influence grandissante sur le continent de la Chine et de la Russie.

Les présidents du Liberia, du Sénégal, de Mauritanie, de Guinée-Bissau et du Gabon ont été invités pour cette rencontre centrée officiellement sur des questions commerciales, d'investissement, et de sécurité, selon des responsables interrogés par l'AFP.

Au moment d'ouvrir ce déjeuner de travail, Donald Trump a cependant donné la couleur d'emblée sur la raison principale de ces invitations, qualifiant devant la presse les cinq pays d'endroits "dynamiques avec des terres de très grande valeur, de super minerais, des grandes réserves de pétrole, et des gens merveilleux".

"Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits, à bien des égards", a-t-il déclaré, disant vouloir accroître l'implication des Etats-Unis sur le continent.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump prône une diplomatie basée sur des principes transactionnels, et a mis la question des minerais au centre des négociations avec de nombreux Etats étrangers, comme avec l'Ukraine ou dans le cadre de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC.

Les cinq présidents africains invités sont ainsi à la tête de pays riches en minerais, notamment en or ou en terres rares, des composants critiques pour l'économie mondiale, particulièrement les appareils électroniques ou véhicules électriques.

- Or, pétrole, manganèse -

Lors d'un tour de table préliminaire, les dirigeants ont pour beaucoup vanté à la fois leurs pays respectifs et Donald Trump.

"Nous avons des minerais, des terres rares, des minerais rares. Nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium, et nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d'autres minerais", a déclaré le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Donald Trump s'exprime lors d'un déjeuner avec les présidents de cinq Etats africains, à la Maison Blanche à Washington le 9 juillet 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a lui "tenu à rassurer tous les investisseurs américains sur la stabilité politique" de son pays et sur "son environnement réglementaire favorable", avant de souligner ses riches ressources en pétrole et gaz naturel.

Encensant les qualités de golfeur du président américain, il lui a aussi suggéré d'investir dans la création d'un club au Sénégal.

"Le Gabon est un pays riche", a déclaré de son côté le président Brice Clotaire Oligui Nguema, avant d'ajouter "nous avons plus de deux millions d'habitants et une grande diversité de matériaux bruts, des réserves de pétrole et de gaz, et nous voudrions que ces ressources soient exploitées".

Selon l'Institut géologique américain (USGS), le Gabon était en 2023 le deuxième plus gros producteur mondial de manganèse, un minerai essentiel pour la fabrication de batteries, derrière l'Afrique du Sud.

- "Surpasser" Chine et Russie -

En parallèle de ces discussions commerciales, rapporte le Wall Street Journal, Washington a tenté de convaincre les cinq chefs d'Etat d'accueillir chez eux des personnes faisant l'objet d'un ordre d'expulsion des Etats-Unis mais que leur pays d'origine ont refusé de reprendre. Le Soudan du Sud a déjà accepté une telle demande, et a accueilli début juillet huit migrants irréguliers renvoyés par Washington.

Fin juin, des entreprises américaines se sont engagées à investir dans plusieurs projets d'infrastructures en Afrique, lors d'un sommet en Angola qui a été l'occasion pour Washington de défendre les investissements privés plutôt que l'aide internationale.

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema s'exprime lors d'une réunion à la Maison Blanche, à Washington, le 9 juillet 2025 ( AFP / Jim WATSON )

La rencontre intervient ainsi quelques jours après le démantèlement officiel de l'USAID, l'agence de développement international, qui apportait son soutien à de nombreux pays d'Afrique et au moment où l'administration Trump a décidé de fortement réduire sa contribution à l'aide internationale.

Interrogée par l'AFP mardi, la porte-parole du président libérien, Kula Fofana, avait fait savoir que Joseph Boakai avait accepté l'invitation à Washington dans l'optique que son pays ne soit plus "seulement un récipiendaire" d'aide.