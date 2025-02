Adoptez Bourso Business pour votre compte pro !

(Faites l'expérience bancaire de Bourso Business en tant qu'entrepreneur indépendant - Crédit photo : Adobe Stock)

Choisir sa banque pour son compte pro peut être un dilemme. Doit-on choisir la même banque que pour son compte bancaire personnel ? Peut-on tester en toute simplicité une autre banque pour ses affaires sans prendre de risques ? Avec Bourso Business, vous pouvez y aller en douceur ou à fond dès que vous serez prêt. Voici nos conseils.

Compte pro : que diriez-vous d'expérimenter une autre banque ?

Comparer deux banques traditionnelles ou une banque classique et une banque en ligne ou deux banques 100% digitales permet de se faire une idée des services rendus et des frais associés, en fonction de ce que l'on attend de la relation bancaire. Pour ce faire, rien de tel que d'ouvrir un compte pro dans l'établissement qui vous tente afin de comparer les principaux points différenciants :

Limitation des frais bancaires .

Pertinence et étendue de l'offre.

Vision complète du patrimoine.

Navigation intuitive.

Flexibilité des plafonds.

Avec un compte pro et une carte business adaptés à ses besoins, l'indépendant se libère du temps et c'est précieux quand on sait que 71% des indépendants consacrent moins de 15 heures par semaine à se détendre : sorties, lecture, sport (1).

Avancez à votre rythme : c'est vous le pro !

Vous souhaitez d'abord être convaincu avant de basculer définitivement sur une nouvelle banque ? Mettez à l'épreuve BoursoBank dans le cadre de votre projet.

Ainsi, vous pourrez garder votre ancien compte en parallèle et découvrir pendant ce temps les services disponibles et les nouvelles fonctionnalités que vous attendiez : un cloisonnement des comptes (privé et professionnel) mais avec un accès unique, des notifications personnalisées, un système de stockage automatique de vos factures dans un coffre-fort en ligne et sécurisé et un compte épargne dédié aux pros.

Indépendants : quels sont les avantages de choisir BoursoBank ?

Tout d'abord, choisir Bourso Business pour son compte bancaire pro est sans engagement. L'entrepreneur accède à un compte pro gratuit et à une carte business premium qui lui est offerte tout le temps (et pas seulement la première année).

De plus, la rapidité de souscription et le full app rendent Bourso Business proche de ses clients tous les jours.

En outre, une solution d'encaissement souple et innovante avec plusieurs options possibles garantit les paiements en direct de la part des clients.

Enfin, pour convaincre ses futurs clients de la rejoindre, BoursoBank a décidé de rémunérer la trésorerie disponible des indépendants. Ce sont eux qui choisissent le bon moment et le bon montant des sommes (dès 1.000 euros) qu'ils souhaitent faire fructifier pour leur avenir. A titre d'exemple, le compte à terme est gratuit et garantit un taux fixe pour le versement des intérêts, sur une durée à décider entre 1, 3, 6 ou 12 mois.

Quelles économies promet l'offre Bourso Business en 2025 ? Selon les trophées de la banque 2025 (pros), BoursoBank arrive en tête sur 3 profils éligibles. Sur les micro-entreprises sans carte, le gain estimé est égal à 103,90 euros par rapport à la moyenne de la catégorie. Quant aux micro-entreprises avec carte, l'écart s'élève à 304,57 euros, alors que chez les artisans, l'économie escomptée est de 504,50 euros par an (2).

A savoir Que diriez-vous d'être accompagné tout en pilotant votre activité ? Ne laissez pas les imprévus dicter votre quotidien. En vous protégeant des aléas sur vos équipements professionnels et des risques liés à la gestion courante de votre activité, vous pourrez vous concentrer plus sereinement sur ce qui est essentiel : votre chiffre d'affaires et la satisfaction de vos clients. Pour cela, Bourso Protect Business s'engage à vos côtés à prix mini pour des services maxi (aide juridique, recouvrement de factures impayées, accès à une base documentaire experte).

La souscription à une nouvelle offre bancaire pro peut se faire en conservant dans un premier temps son compte pro actuel. Après une période de chevauchement concluante, l'entrepreneur peut librement décider de regrouper ses avoirs chez BoursoBank pour maximiser ses économies, améliorer sa vision patrimoniale et sa prise de décision.

Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro !

