Carte business premium : rien n'est trop beau quand on est pro !

Quand on est indépendant, on n'est pas à l'abri d'engager des dépenses significatives sur une courte période, ni de voyager à l'étranger pour des missions professionnelles. C'est là que la carte bancaire premium, star des moyens de paiements auprès des particuliers prend tout son sens pour les pros. Et à moindres frais, c'est encore mieux. Démonstration.

Carte business premium : quels sont ses principaux atouts ?

Outre le design de la carte premium ou haut de gamme, ce sont aussi les conditions favorables accordées par les cartes bancaire haut de gamme que recherchent les particuliers. Parmi elles, on retrouve entre autres une flexibilité accrue des moyens de paiement, une optimisation des frais bancaires à l'étranger, des assurances complémentaires et des services annexes inclus.

Ainsi, il est aisé de comprendre qu'en France, les clients détenteurs d'une carte premium à titre privé, recherchent a minima avec leur banque le même niveau de satisfaction et la même expérience bancaire dans leur aventure entrepreneuriale : souplesse des opérations, économies, protection et… délicates attentions !

Paiements et retraits : qu'attendre d'une carte business premium ?

Une carte business est essentielle pour les professionnels indépendants car elle offre une capacité de paiement et de retrait élevée, avec des plafonds paramétrables, particulièrement adaptés à leurs besoins financiers ponctuels ou récurrents. Dans une banque en ligne, de quels apports concrets bénéficient-ils grâce à une carte bancaire haut de gamme dédiée aux professionnels ?

Une simplification de leurs démarches bancaires : ils sont autonomes.

ils sont autonomes. Une moindre charge mentale : ils se concentrent sur leur cœur de métier.

ils se concentrent sur leur cœur de métier. Une fluidité dans leurs transactions au quotidien : tout est plus facile avec leurs fournisseurs et partenaires.

De plus, la détention d'une carte business facilite la gestion des dépenses quotidiennes grâce à des outils dédiés et donne droit à des avantages exclusifs ou des services additionnels.

-> Chez BoursoBank, les plafonds sont modulables par le titulaire du compte jusqu'à 20.000 euros sur 30 jours glissants pour les paiements et des options très utiles sont activables par l'utilisateur lui-même en quelques clics (paiement mobile, paramétrage de la carte par zone géographique, déclaration de voyage à l'étranger, consultation des numéros et du code, verrouillage ou opposition…).

Et si une carte business premium était économique et accessible ?

1ère idée reçue sur les cartes business premium : leur prix

On a tendance à croire qu'une carte business haut de gamme conçue pour les besoins des professionnels serait théoriquement plus onéreuse en raison des facilités qu'elle accorde à son détenteur : flexibilité des plafonds de paiements et de retraits, limitation des frais bancaires, assurances étendues…

Ce qui peut expliquer que certaines banques la proposent à un prix moyen pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros, ce qui équivaut à un nouvel abonnement à assumer financièrement par le professionnel, en plus du site internet, d'un local éventuel ou des frais d'expédition de la marchandise, de ses achats de fournitures etc.

-> En réalité, il est possible de se doter d'une carte bancaire haut de gamme 100% gratuite, sans devoir payer chaque mois une cotisation coûteuse et parfois opaque. De plus, les paiements et retraits en euros et en devises sont gratuits partout dans le monde et illimités : ça se passe comme ça pour les professionnels chez BoursoBank !

Le saviez-vous ? En 2025, BoursoBank a été élue la banque la moins chère pour les professionnels éligibles, notamment sur l'artisan et le micro-entrepreneur avec carte (1). Les frais bancaires annuels s'élèvent pour ces deux catégories respectivement à 0 euro pour la première (soit une économie de 504,50 euros) et à 57,30 euros pour la seconde (soit une économie de 304,57 euros).

2e idée reçue sur les cartes business pour les indépendants : leur sélectivité

Dans les esprits, la carte bancaire haut de gamme serait réservée en priorité aux dirigeants ou gérants bien établis dans leur secteur d'activité, avec un chiffre d'affaires suffisant ou une trésorerie minimale exigée par la banque.

Heureusement, l'attribution d'une carte business peut se faire indépendamment de tout critère économique, pour accompagner dès le début les entrepreneurs indépendants dans le développement de leur projet, sans attendre les premiers résultats ou l'arrêt annuel des comptes. C'est ainsi que sont attribuées les cartes business chez BoursoBank : sans condition d'octroi, ni paperasse !

3e idée reçue sur les cartes business premium à l'étranger : leur dysfonctionnement

Les cartes business premium commercialisées par des banques françaises sont heureusement adaptées aux problématiques de voyages de leurs clients actifs qui sont amenés à être plus cosmopolites et nomades qu'avant pour leurs missions de sourcing, de prospection et de veille.

-> Les paiements en devises sont gratuits et illimités partout dans le monde et 3 retraits par mois sont même inclus : c'est ainsi qu'a été pensée l'offre pro de BoursoBank. Le détenteur de la carte est d'ailleurs invité à déclarer à sa banque sur l'appli son prochain séjour professionnel à l'étrange pour éviter des notifications indésirables dues à la détection d'un nouveau pays par l'appli.

Plus de tranquillité avec des assurances incluses dans une carte business

La carte business premium pour les professionnels inclut des assurances et garanties de qualité, limitant l'impact des aléas liés à leurs déplacements (ex : annulation ou modification de voyage, retard de transport, perte, vol ou détérioration de bagages, véhicule de location) et protégeant leur état de santé avec une assistance médicale renforcée (incluant frais médicaux ou de secours, rapatriement d'urgence, décès/invalidité permanente totale).

Enfin, le commerçant, le consultant ou l'artisan va bénéficier dans certains cas, grâce à sa banque, d'une couverture de ses moyens de paiement utilisés au quotidien, appréciable pour lui lors des diverses opérations effectuées et du réglement de ses fournisseurs.

-> Le niveau des assurances et de l'assistance premium voyages professionnels (pouvant atteindre jusqu'à 5.032.000 euros de prise en charge*) est une composante clé de l'Offre Bourso Business qui fait la différence.

A savoir Les 3 règles pour devenir client pro BoursoBank, tout simplement ! Il s'agit d'abord d' être client BoursoBank à titre privé, puis d'être à la tête (ou associé unique) d'une structure juridique telle que : EI, SASU, EIRL et EURL (avec un code APE éligible) et de fournir son SIREN ou numéro d'immatriculation (sans justificatif à télécharger). Par la suite, il est possible d'ouvrir jusqu'à 3 comptes en banque Bourso Business pour une même entreprise, selon les besoins de celle-ci.

Les entrepreneurs indépendants aspirent dans leur quotidien aux mêmes services et avantages que les particuliers, voire plus… Il est donc important pour eux de ne pas subir de contraintes, ni de coûts inutiles de la part de leur banque. La carte business premium fait partie désormais du package auquel chaque professionnel peut prétendre en toute légitimité et sans frais superflus.

Découvrez la carte business premium gratuite (3) de l'Offre Bourso Business.

(3) Carte physique gratuite sous condition d'utilisation sinon 9 € par mois en l'absence d'au moins une opération de paiement constatée par mois ; carte dématérialisée gratuite sans condition d'utilisation.

*Ce montant est le cumul des montants maximaux des indemnités prévues pour toutes les garanties d'assurance et d'assistance. Ce montant est à titre purement indicatif dans la mesure où l'ensemble des garanties d'assurance et d'assistance ne peuvent être mises en jeu simultanément.

