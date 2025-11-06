Alabri : l’assurance habitation qui vous fait économiser dès l’automne

Cet automne soyez à l’abri chez vous avec une assurance habitation à prix doux (Crédits: Adobe Stock)

L'arrivée de l'automne va souvent de pair avec la recherche de bien-être sous son toit. Une assurance habitation est bien plus qu'une formalité : elle doit vous procurer des garanties fiables à la hauteur de vos attentes. Cet automne, découvrez Alabri et protégez votre habitation toute l'année !

À l'automne, la famille se retrouve plus rassemblée au domicile

Dès l'arrivée de l'automne, les activités et occupations se font davantage à l'intérieur du foyer, d'où l'importance d'être confortablement installés et en sécurité. C'est l'heure de changer la décoration, de mener quelques menus travaux d'entretien et de révision (toiture, cheminée, mise en route du chauffage) pour être prêt dès les premières chutes de températures (1).

Cela est d'autant plus important que le passage à la nouvelle saison peut occasionner des aléas ou incidents : dégâts des eaux, intempéries/vent et le changement d'heure qui s'accompagne d'une pénombre avancée en fin de journée, plus propice au vol et aux intrusions.

À retenir : une assurance habitation avec des garanties suffisantes et adaptées est donc un gage de sérénité pour tous les occupants de la maison, qu'ils soient propriétaires ou locataires. L'automne est la bonne période pour vérifier le bon état de fonctionnement de ses installations avant l'hiver.

Quel est l'intérêt de changer d'assurance habitation dès cet automne ?

Changer de formule d'assurance habitation dès cet automne présente certains atouts. Depuis la loi Hamon, tout contrat d'assurance habitation peut se résilier à tout moment après un an d'existence : la démarche est simple, rapide et sans frais.

De plus, à l'approche des fêtes, cette flexibilité est également judicieuse car elle permet de maîtriser son budget assurances : souscrire un contrat plus bénéfique auprès d'une autre compagnie peut contribuer à réaliser des économies non négligeables, que vous pourrez consacrer à d'autres petits plaisirs.

Quels sont les avantages de choisir l'assurance habitation Alabri ?

Expérimentez l'assurance habitation Alabri avec ses éléments différenciants tant appréciés des clients.

- 100% en ligne : gain de temps et souscription possible à tout moment !

- Personnalisable : les montants de la franchise, des objets du quotidien et des pièces de valeur sont ajustables au moment du devis.

- Économique : en moyenne, les adhérents d'Alabri déclarent avoir gagné 136 euros par an sur leur cotisation d'assurance habitation (2).

- Étendue : avec 4 packs optionnels - Jardin, Spa, Environnement et Loisirs - qui couvrent tous les besoins des habitants dans la maison et à l'extérieur, et la possibilité de souscrire en sus une indemnisation renforcée pour les personnes souhaitant protéger davantage certains biens informatiques, hi-fi, vidéo, électroménager, âgés de moins de 4 ans au jour du sinistre, et les autres objets datant de moins de 6 ans au jour du dommage.

- Indemnisation versée en moins de 10 secondes : pour tout sinistre éligible, vous êtes remboursé sur-le-champ pour ne pas subir de désagrément financier, en plus des déconvenues matérielles (3).

A savoir En souscrivant Alabri cet automne, économisez 3 mois sur votre cotisation annuelle ! Si vous êtes client BoursoBank et non-détenteur d'un contrat Alabri pour le logement concerné, profitez de la promotion en cours valable du 5 novembre au 17 décembre 2025*. En plus de choisir une formule d'assurance complète et compétitive, vous bénéficierez d'un tarif inégalé pour la première année. Et tout cela, en autonomie et en quelques clics sur l'appli bancaire ou l'Espace client.

Faites un devis Alabri pour visualiser tous ses atouts !

