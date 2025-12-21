information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/12/2025 à 08:30

Assurance vélo : obligatoire ou non, et combien ça coûte vraiment ? / iStock.com - bee32

Le vélo, un moyen de transport au succès croissant

En France en 2024, selon l’Observatoire du cycle de l’Union sport et cycle (USC), près de deux millions de vélos neufs ont trouvé preneurs. En parallèle, les Français ont aussi acheté des vélos d’occasion. Le vélo ne manque pas d’atouts. Meilleur pour l’environnement que les véhicules thermiques notamment, il est aussi un allié de notre santé cardiovasculaire (entre autres). Son entretien est quant à lui bien moins coûteux que celui d’une voiture, par exemple. Mais faut-il assurer son vélo ?

Assurance vélo : une obligation ?

L’obligation d’assurer un vélo dépend du type de vélo que vous possédez. S’il s’agit d’un vélo musculaire, autrement dit sans assistance électrique, ou d’un VAE ne dépassant pas les 25 km/h et une puissance de 250 W, vous n’avez pas l’obligation de souscrire un contrat d’assurance. Néanmoins, ce n’est pas parce que l’assurance n’est pas obligatoire pour certains types de vélos qu’elle est inutile. Car, chaque année en France, environ 400 000 vélos sont volés. Il y a en outre les risques d’accidents même si la loi Badinter du 5 juillet 1985 protège les cyclistes. Leur préjudice corporel est en effet pris en charge par la compagnie d’assurance du conducteur ou de la conductrice du véhicule terrestre qui les a percutés. De plus en plus d’assureurs proposent des contrats pour les détenteurs de vélos et notamment pour ceux qui utilisent le leur pour se rendre au travail (les « vélo-taffeurs »). Les personnes intéressées par la souscription d’un tel contrat cherchent particulièrement à se protéger contre les vols.

Pourquoi souscrire une assurance pour son vélo ?

Même si la loi Badinter vous protège, assurer votre vélo vous permettra de bénéficier de garanties supplémentaires. D’une part, la responsabilité civile vous permettra de percevoir une indemnisation en cas de blessure(s) causée(s) à un tiers ou en cas de détérioration du bien d’un tiers. Pensez à vérifier si cette garantie est incluse dans votre contrat d’assurance habitation et si elle vous couvre quand vous êtes à vélo. D’autre part, un contrat d’assurance vous permet de couvrir les détériorations (au niveau de la batterie, par exemple, qui peut coûter de 700 € au double). De même, en cas de vol hors de votre domicile, vous êtes couvert par votre contrat (selon les conditions fixées par votre compagnie d’assurance). Enfin, la garantie corporelle vous protège en cas de blessure (et ce, sans personne tierce impliquée) et une assistance 7j/7 peut vous être proposée (selon l’assureur).

Quels tarifs pour l’assurance vélo ?

Assurer son vélo a un coût mais lequel ? La facture annuelle d’une assurance vélo tourne autour de 8 % à plus de 13 % du prix d’achat de votre vélo. Pour un vélo à 500 €, cela représente entre 40 et plus de 65 €. Comptez le double pour un vélo acheté 1 000 €. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon divers éléments.