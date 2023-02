Assurance habitation : propriétaire ou locataire, comment être bien couvert sans surprotection, ni oubli ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Assurance habitation pour propriétaire et locataire)

Quand on assure son logement en tant que propriétaire ou locataire, comment savoir si on opte pour une juste protection, qui ne sera ni trop complète, ni insuffisante en cas de sinistre ? En effet, des garanties similaires peuvent parfois exister, créant des surcoûts inutiles pour ceux qui cotisent, ou a contrario des carences sont possibles, générant in fine une insatisfaction de l'assuré. Voici les zones sensibles du contrat d'assurance habitation, susceptibles d'être trop ou mal couvertes.

Garanties d'assurance habitation : évitez les doublons !

En moyenne, en 2021, chaque français a consacré 153 euros de son budget (1) pour assurer son logement. Il est légitime de s'interroger pour savoir si deux contrats d'assurance habitation souscrits respectivement par le propriétaire et le locataire ne seraient pas redondants.

En effet, si chacun de son côté se couvre pour les mêmes garanties, la valeur ajoutée de ce doublon d'assurance est discutable. L'exercice de l'analyse est subtil mais en vaut la chandelle.

Ce n'est pas parce que le bien sera assuré deux fois, que l'indemnisation sera doublée en cas de sinistre. En effet, le montant remboursé sera fixe et ne dépassera pas le montant du préjudice subi ou la valeur des biens assurés.

En tant que propriétaire, il convient de demander l'attestation d'assurance au locataire (dès l'entrée dans les lieux et à date d'anniversaire du bail). Si le locataire a souscrit une assurance multirisque habitation (MRH) aux garanties étendues (risques locatifs, recours des voisins et des tiers…), l'assurance du propriétaire non occupant (PNO) suffira à compléter la couverture du bien.

Parcourir notre dossier spécial pour tout comprendre sur l'assurance habitation .

Plus largement, voici les principaux périmètres, souvent assurés plusieurs fois faute de temps et pouvant faire l'objet d'économies faciles , en toute sérénité :

Assurance des parties communes (option proposée parfois dans une MRH complète) : elle est normalement gérée par l'assurance de la copropriété (à vérifier).

(option proposée parfois dans une MRH complète) : elle est normalement gérée par l'assurance de la copropriété (à vérifier). Assurance scolaire (suggérée souvent par les établissements dans des contrats dédiés) : elle est la plupart du temps incluse dans la garantie de la responsabilité civile de la MRH.

(suggérée souvent par les établissements dans des contrats dédiés) : elle est la plupart du temps incluse dans la garantie de la responsabilité civile de la MRH. Extensions de garanties ou assurances affinitaires (vendues par les enseignes spécialisées) : elles sont intégrées dans certaines formules haut de gamme de l'assurance du quotidien.

(vendues par les enseignes spécialisées) : elles sont intégrées dans certaines formules haut de gamme de l'assurance du quotidien. Assurance annulation voyages, bagages perdus ou en retard (vendues par les agences de voyages) : elle fait partie des avantages de certaines versions complètes de l'assurance du quotidien ou des cartes bancaires premium.

(vendues par les agences de voyages) : elle fait partie des avantages de certaines versions complètes de l'assurance du quotidien ou des cartes bancaires premium. Assurance neige et montagne (supplément proposé en même temps que la délivrance de forfaits de ski) : elle rentre dans les avantages compris dans bon nombre de cartes bancaires premium.

Quelques clés pour réduire le risque (ou la perception) d'une couverture MRH insuffisante

Rien de tel qu'une veille active et un décryptage de son contrat pour savoir à tout moment si la couverture d'un sinistre particulier risquerait de faire défaut.

• Il s'agit pour l'assuré d'avoir conscience des risques peu ou pas couverts :

- Pour un propriétaire qui loue son logement, une assurance habitation étendue à la place ou en complément du locataire est précieuse dans deux cas de figures : si le logement est vacant (entre deux occupants) et si la couverture du locataire s'avère insuffisante ou inexistante.

A savoir La tendance Entre 2019 et 2020, le nombre de contrats MRH pour les non-occupants a augmenté de 3,9% en France. (1)

- Pour un propriétaire d'un logement individuel, l'assurance habitation est facultative mais fortement recommandée. A défaut de contrat et en cas de sinistre, l'addition peut être vraiment lourde car les réparations ou travaux seront 100% à sa charge.

- Pour un locataire couvert au niveau des seuls risques locatifs, le recours aux tiers et voisins serait susceptible de lui coûter cher en cas de dommage causé à l'extérieur du logement.

• La bonne pratique est de challenger le montant de la franchise pour réévaluer sa pertinence : pour minimiser ses mensualités, l'assuré a pu décider d'un montant de franchise élevé, ce qui diminue la probabilité de prise en charge des petits sinistres. Un rééquilibrage entre cotisation et franchise peut être judicieux selon la vétusté du bien et l'historique des sinistres déjà constatés.

• Enfin, il est conseillé de passer en revue les conditions générales et particulières de votre contrat d'assurance habitation pour en connaître les termes précis (avant d'affirmer haut et fort « je vais devoir sortir ces frais de ma poche ! »). Pour se remettre en tête les exceptions et exclusions de garanties applicables, l'assuré doit se poser les questions suivantes pour éviter toute mauvaise surprise. Les questions utiles à se poser sur le bien occupé (par un locataire) ou détenu (par un propriétaire) sont : ai-je pris des options additionnelles telles que vol, bris de glace, dommages électriques… en plus des garanties standard : incendie, explosion, dégâts des eaux ? Pour ce qui du recours des voisins et des tiers (en cas de dégradation commise à l'extérieur du bien), il est important de s'interroger précisément : suis-je couvert et pour quel montant ? La protection juridique est-elle bien incluse en fonction de l'objet du contrat ? Pour ce qui est du mobilier et des objets de valeur, la prudence doit inviter l'assuré à se demander : suis-je assuré pour cette nature de biens et à quelles conditions ?

Les parfaites garanties seraient celles qui, grâce à des données prédictives, vous feraient souscrire a priori le contrat d'assurance habitation idéal, aligné sur les aléas du quotidien et votre mode de vie. En pratique, c'est moins évident. Seule, une cartographie précise de vos contrats d'assurance est efficace, pour détecter les zones de chevauchement de garanties et les manquements éventuels à combler.

Retrouver l'essentiel du contrat Multirisques Habitation (MRH) en consultant le dossier dédié.

(1) Etude Les Echos/Source : Le Lynx.fr

(2) France Assureurs - Etude statistique : « L'assurance habitation en 2020 »