Assurance auto Carapass : ça va rouler avec ses formules modulables et accessibles !

La souscription d'une assurance auto alignée sur les besoins et le profil du conducteur est essentielle pour des garanties 100% adaptées. Que diriez-vous de partir avec Carapass, l'assurance auto BoursoBank qui vous ressemble et vous protège dans tous vos trajets, à des prix accessibles et transparents ?

Quelles sont les formules disponibles avec l'assurance auto Carapass ?

L'offre Carapass est très complète : ses formules couvrent différents niveaux de risque, selon la distance parcourue, le type de véhicule et vos attentes en sécurité et assistance. Les couvertures proposées sont :

Tiers et Tiers plus (avec bris de glace, catastrophes naturelles et technologiques).

Tous risques et tous risques leasing (LOA/LLD).

Y a-t-il des points communs à ces formules ? Quel que soit votre choix de contrat, la protection du conducteur est prioritaire (garantie jusqu'à 400 K€) et l'assistance intervient en cas de panne dès 25 km. En covoiturage, les dommages corporels des passagers sont couverts par la garantie responsabilité civile.

Quels autres avantages sont cumulables avec Carapass ?

Des bonus adaptés à votre situation et à votre expérience de conduite sont proposés. Indiquez votre profil, Carapass s'occupe du reste.

L'assurance auto Carapass va intéresser tous les conducteurs éligibles

L'offre Carapass s'adresse à la plupart des conducteurs recherchant un contrat d'assurance auto performant et économique. Il suffit pour souscrire d'être client BoursoBank et de répondre à certains critères d'éligibilité*.

Quels profils de conducteurs sont avantagés avec Carapass ?

Des remises sur le montant des primes mensuelles ont été intégrées dans l'assurance auto Carapass pour récompenser les adhérents ayant une conduite prudente, limitée ou écoresponsable :

Petit rouleur (remise de 10%).

Bon conducteur ayant un bonus à 50 depuis plus de trois ans (remise de 10%).

Permis de conduire obtenu avec la conduite accompagnée il y a moins de 3 ans (remise de 5%).

Jeunes actifs de moins de 30 ans titulaires d'un permis de plus de 3 ans (remise jusqu'à 15%).

Véhicules électriques ou à hydrogène (remise de 10%).

Que de bonnes nouvelles ! Certains bonus sont cumulables pour une réduction des cotisations jusqu'à -40% : faible kilométrage, bon conducteur, permis obtenu avec la conduite accompagnée, jeune conducteur et véhicule électrique. Pour les jeunes, le «Plus prévention» les accompagne dans leurs sorties avec deux courses de taxi offertes par an et une séance de coaching de conduite personnalisé la première année d'assurance*.

Existe-t-il des options à la carte avec l'assurance auto Carapass ?

Parce que chaque client est unique, Carapass propose des options en ligne pour affiner la solution d'assurance adaptée à chaque besoin individuel et à chaque style de vie :

Protection renforcée du conducteur avec la garantie IPP (invalidité permanente partielle), jusqu'à 1 million d'euros.

Assistance 0 km avec mise à disposition d'un véhicule de remplacement.

Vol, incendie et tempête.

Indemnisation renforcée du véhicule basée sur la valeur d'achat, en cas de vol, de disparition ou de destruction de celui-ci.

Couverture du contenu du véhicule (jusqu'à 1.800 euros).

Le contrat Carapass est-il évolutif ?

Votre situation évolue ? Modifiez certains paramètres de votre contrat pour une couverture toujours adaptée et au meilleur prix :

Choix du profil «petit rouleur» au moment du devis : pensez-y au départ !

Ajustement possible de la franchise (4 niveaux).

Ajout de conducteurs additionnels, si vous partagez le volant avec une ou plusieurs mêmes personnes.

Carapass avec vous : le + Tranquillité s'applique aux adhérents bénéficiant d'un crédit à la consommation BoursoBank ayant subi un sinistre lourd sur le véhicule financé, avec une prise en charge comprise entre une et six mensualités, en cas de réparations dépassant 1.500 euros, vol ou destruction de la voiture*.

Pourquoi est-ce si facile de souscrire l'offre Carapass ?

Carapass est idéale pour ceux qui veulent une assurance auto simple, rapide à activer et personnalisable :

Parcours 100% digital en moins de 5 min depuis n'importe quel terminal fixe ou mobile et environ 15 questions, avec une offre personnalisable et un tarif consultable en temps réel.

depuis n'importe quel terminal fixe ou mobile et environ 15 questions, avec une offre personnalisable et un tarif consultable en temps réel. Offre sur mesure qui fait écho à vos aspirations en termes de garanties et de budget. Grâce à des questions ciblées, vous bénéficierez de préconisations pertinentes et du meilleur prix basés sur vos critères.

qui fait écho à vos aspirations en termes de garanties et de budget. Grâce à des questions ciblées, vous bénéficierez de préconisations pertinentes et du meilleur prix basés sur vos critères. Facilité pour gérer le changement : on s'occupe des démarches à votre place (conformément à la loi Hamon qui facilite la résiliation).

A savoir Pour la petite histoire : c'est le retour de Carapass ! L'assurance auto Carapass revient pour répondre aux besoins de ses clients existants et de ses futurs souscripteurs, avec encore plus d'avantages, de services et de souplesse, et une couverture personnalisée, alignée sur le budget de ses adhérents. Comme son nom l'indique, Carapass protège la voiture et ses occupants à partir de 13,24 euros par mois**, avec la possibilité de bénéficier d'une mensualisation sans surcoût. En ce moment, profitez de la promotion de 2 mois de cotisation offerts***.

Choisir le produit d'assurance auto Carapass, c'est opter pour la liberté de payer seulement pour les garanties qui vous sont utiles et que vous pouvez ajuster en ligne lors de votre devis. Bonne route avec Carapass et votre tribu.

*voir conditions détaillées sur le site.

** Tarif obtenu pour une Peugeot 106 électrique mise en circulation le 01/01/1999, stationnée habituellement à Cholet (49). Conducteur de 45 ans ayant un Bonus-Malus de 50% depuis 3 ans et parcourant moins de 6000 km / an. Les réductions bon bonus, véhicule électrique et petit rouleur sont appliquées.

*** 2 mois de cotisation offerts, hors taxe attentat, pour toute première adhésion à un Contrat Carapass, effectuée entre le 24/09/2025 et le 28/01/2026 avec une date d'effet au plus tard le 28/03/2026. Le remboursement sera versé sur le compte bancaire BoursoBank :

au plus tard le 09/01/2026 pour les contrats souscrits entre le 24/09/2025 et le 21/10/2025,

au plus tard le 09/03/2026 pour les contrats souscrits entre le 22/10/2025 et le 06/12/2025,

et au plus tard le 10/04/2026 pour les contrats souscrits entre le 07/12/2025 et le 28/01/2026,

et sous réserve que le contrat soit toujours en cours à ces dates.