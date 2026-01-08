Cette appli gratuite vous met au défi d'économiser d'électricité et vous promet des récompenses

L'appli LibertéWatts récompense ses utilisateurs qui économisent l'électricité. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

Inciter les consommateurs à économiser l’électricité en les récompensant : telle est l’idée de Guillaume Fauré, à l’origine de l’application LibertéWatts. Le principe est simple. « Ce sont des défis à relever sur des créneaux horaires en tension, par exemple entre 7 h et 9 h et entre 18 h et 21 h » , explique son concepteur à Ouest-France . En relevant entre cinq et dix défis par semaine, les utilisateurs peuvent ainsi percevoir de l’argent directement sur leur compte ou cumuler des points dans une cagnotte, ensuite échangeables contre des lots proposés par des partenaires.

Déjà 50 000 utilisateurs

Âgé de 26 ans, le jeune Breton a imaginé ce système alors qu’il venait de commencer à travailler chez Enedis, sur les pertes des réseaux. Le dispositif est financé par RTE (Réseau de transport d'électricité), « à hauteur de la puissance que nous parvenons à effacer sur l’année » , explique Guillaume Fauré, mais aussi par des partenaires qui paient pour apparaître sur l’application. Son modèle économique repose également sur une levée de fonds réalisée cette année, à hauteur de 200 000 euros, ainsi que sur un prêt et une subvention de la région Bretagne.

Et le succès est au rendez-vous. L’application a déjà été téléchargée par 50 000 utilisateurs. Guillaume Fauré vise désormais 100 000 usagers d’ici mars 2026, et un million d’ici fin 2027.