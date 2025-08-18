Le guide shopping déco pour un intérieur toujours tendance à budget maîtrisé

Quelques principes suffisent pour avoir un intérieur tendance à budget maîtrisé. ( crédit photo : Getty Images )

Vous aspirez à un intérieur toujours à la pointe de la mode sans dépenser des mille et des cents? C'est possible. Il faut seulement avoir en tête quelques astuces en matière de décoration pour éviter le faux pas et être aligné sur les tendances actuelles de décoration. Suivez le guide.

Une magnifique plante verte

Une jolie plante est source de joie pour les yeux, mais cela donne aussi beaucoup de cachet à une pièce. Surtout, n'hésitez pas à choisir une plante majestueuse. Cela agrandira votre intérieur en lui donnant une touche d'exotisme et de sophistication. Les plantes à larges feuilles comme le Strelitzia Nicolai, aussi appelé «oiseau de paradis», sont tout à fait appropriées pour magnifier un intérieur. La plante de 160 cm est à 159 euros chez Truffaut (partenaire The Corner *). Vous pouvez la choisir moins grande et la laisser pousser si votre budget est plus serré. Pour donner une illusion de grandeur, vous pouvez la poser en hauteur sur un petit guéridon par exemple.

Un grand tapis et un très beau plus petit

Autre astuce pour habiller votre salon tout en beauté: choisir un tapis de qualité. Cependant, le prix croissant avec la taille, une subtilité existe pour éviter de vous ruiner. Cela consiste à opter pour un grand tapis basique et facile d'entretien pour recouvrir l'ensemble de l'espace souhaité, type tapis en coco, comme ce modèle de 2 m sur 3 en jute vendu à 119 euros chez Ikea (partenaire The Corner *). Ensuite, avec un budget plus ou moins significatif, vous pourrez ajouter un authentique tapis coup de cœur au niveau de votre canapé et de la table basse si vous en avez une. Un tapis marocain berbère de 120 cm sur 170 cm peut se dénicher à 69,99 euros chez Maisons du Monde (partenaire The Corner *). Si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi vous équiper d'un tapis persan, comme ce modèle d'occasion vendu 380 euros sur Selency (partenaire The Corner *).

De la fantaisie avec du mix and match à table

Le «mix and match» nous vient de Scandinavie. Le concept est simple: créer un effet dépareillé mais avec une base commune. Vous pouvez par exemple choisir d'équiper votre table de salle à manger avec des chaises de couleurs différentes. Le modèle et la matière doivent cependant être les mêmes pour toutes. Le principe est identique avec les couverts Laguiole de couleurs différentes , notamment vendus chez Maisons du Monde ( 99,99 euros les 24 pièces) et au BHV (partenaire The Corner *). Concernant la vaisselle, vous pouvez opter pour un service d'assiettes anciennes chinées en brocante ou chez Emmaüs.

Une belle pièce chinée pour se différencier

Pour donner du caractère à votre intérieur, rien de tel qu'une pièce maîtresse vintage comme un fauteuil ancien, un somptueux vase ou un joli cheval à bascule d'enfant. Pour les amateurs d'histoire et de style classique, un fauteuil 19 e chiné sur Selency, comme un modèle plus rétro en chêne à 110 euros ou plus contemporain, comme ce modèle des années 1950 , sublimera votre salon. Les nostalgiques des chevaux à bascule pourront ainsi trouver de jolis spécimens sur Selency, comme ce modèle de 1920 à 580 euros ou celui-ci, de la même époque , à 790 euros . Vous pouvez trouver des modèles moins onéreux et charmants, comme ce cheval à 35 euros . Enfin, pour une ambiance ethnique dans un esprit chic et contemporain, vous pouvez aussi craquer pour un magnifique vase XXL comme ce modèle chinois en céramique, porcelaine et faïence de 2,17 mètres de haut à 900 euros sur Selency. Il peut trôner sur votre table basse ou à même le sol, devant un mur, sous un tableau par exemple. Des modèles de même envergure mais plus abordables existent comme ce vase vintage floral allemand à 35 euros .

Comment donner une nouvelle couleur à son canapé sans en changer? Vous voulez changer d'ambiance? Pas besoin de changer de canapé pour lui donner un nouveau look. En effet, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez en effet opter pour une housse ou tout simplement pour un joli plaid, suffisamment grand pour recouvrir la majeure partie de votre canapé. Ajoutez quelques coussins aux couleurs et motifs de votre choix et le tour est joué.

