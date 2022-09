Le marché des montres d’occasion

Les montres sont une valeur refuge particulièrement appréciée en ces périodes incertaines crédit photo : Getty images

Le marché des montres est capricieux. Ainsi la célèbre Rolex Daytona a perdu de sa valeur. Il en est de même pour la Piguet Royal Oak dont la valeur a baissé de 20.000 euros en 6 mois. À l’opposé, certains modèles ont augmenté. Il est donc temps de remettre ses pendules à l’heure en faisant un point sur le sujet.

Les montres, une valeur refuge en pleine crise sanitaire

Les deux dernières années, alors que l’inquiétude était de rigueur, beaucoup ont eu le réflexe de mettre leurs économies dans des valeurs refuges tangibles. On a donc assisté à une ruée vers l’ or et une course vers les montres. Certains modèles comme la Patek Philippe Nautilus ou la Rolex Daytona sont devenus de véritables objets de spéculation. Leurs prix en seconde main ont, en plein confinement, augmenté de plus de 200%. Mais 2022 a marqué un retour à la normale et la bulle spéculative s’est dégonflée lentement et le prix de ces modèles s’est un peu corrigé en baissant jusqu’à 30%.

Le marché se corrige sur certains modèles

La Patek Philippe Nautilus 5711 signée Gérald Genta a cessé d’être produite au printemps 2021 et a vu, à la même période, son prix sur le marché secondaire atteindre 190.000 euros. À l’automne 2022, le prix a été revu à la baisse. Une 5711 s’achète 148.000 euros. La Rolex Daytona est un modèle légendaire. En mars 2022, elle avait atteint son prix maximum, c’est-à-dire 45.000 euros, ce qui est très cher pour une montre au cadran en acier. À l’automne 2022, la Rolex Daytona peut se dénicher autour des 36.000 euros et devenir une bonne affaire pour les collectionneurs. Ainsi, on peut constater que la correction du marché se fait sur des références modernes et non vintage. C’est le cas pour l’Audemars Piguet Royal Oak dont le prix avait atteint 140.000 euros en mars 2022. Au début de l’automne 2022, son prix est passé à 110.000 euros pour un modèle jamais porté. Une Audemars Piguet d’occasion peut s’avérer être un bon investissement autour de 78.000 euros.

Les montres qui montent

La Laureato de Girard-Perregaux prend aujourd’hui sa revanche sur tous ceux qui l’ont boudée pendant des années. Ce modèle élégant coûtait en 2021 autour de 8.000 euros. Son prix en 2022 a atteint 18.000 euros. Ceux qui ont su reconnaître à temps les qualités de ce modèle ne peuvent que s’en féliciter. D’une manière générale, la valeur du marché des montres reste en croissance de 10% et, depuis l’été, les modèles vintage suscitent un regain d’intérêt. La Rolex Datejust 41 sous toutes ses variations est une valeur sûre dont le prix grimpe. Tous les modèles à lunette cannelée voient leur cote augmenter.

Trois des meilleures montres d’entrée de gamme On peut rêver de porter une belle montre sans avoir les moyens de s’acheter les modèles iconiques. Chez Rolex , l’Oyster Perpetual est la plus abordable du catalogue. La version homme de 41 mm coûte environ 5.500 euros, mais certains modèles plus petits peuvent se dénicher autour de 3.000 euros. Chez Breitling, on se fait un honneur de proposer des modèles à moins de 4.000 euros. Ainsi, la Superocéan Automatic 42 se vend 3.600 euros sur le catalogue de la marque de luxe, mais peut se trouver autour de 1.300 euros sur le marché libre de l’horlogerie. Cartier est un nom prestigieux pour tous les amateurs d’élégance. La Cartier Tank Must XL, qui est un véritable hommage au modèle conçu il y a un siècle pour le général John Pershing, peut s’acheter 3.600 euros en 2022.

