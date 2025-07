Ces astuces pour vous équiper en bon matériel informatique à petits prix

Le développement du télétravail oblige les particuliers à investir dans du matériel bureautique performant. ( crédit photo : Getty Images )

Le reconditionné séduit sans compromis par sa fiabilité et ses prix

Pour profiter de matériel informatique moins cher, vous pouvez vous tourner vers les équipements d’occasion ou reconditionnés. La première catégorie désigne les appareils ayant déjà servi, mais étant encore en assez bon état pour être vendus et utilisés sans prendre le risque de voir son ordinateur s’éteindre du jour au lendemain. La seconde réunit les appareils ayant déjà été réparés par le fournisseur pour être de nouveau proposés à la vente. Les équipements sont testés, vérifiés, nettoyés et réinitialisés. Les grandes enseignes comme Boulanger, La Fnac (partenaire The Corner *) ou Darty (partenaire The Corner *) commercialisent ce type de produits avec des décotes considérables: 30% de réduction sur un PC portable reconditionné, des tablettes Lenovo à 280 euros vendues 220 euros ou encore des PC de «gamers» pour seulement 500 euros . L’intérêt de les acheter dans ces enseignes est la garantie légale de 24 mois couvrant ces équipements en cas de panne ou dysfonctionnement. Vous faites donc des économies et restez protégé. Pour optimiser encore un peu plus votre achat, il faut aussi s’intéresser à l’indice de répétabilité de chaque outil. Cette échelle va de 1 à 10. Elle indique si l’objet peut facilement être réparable (10) ou difficilement (0). En vous tournant vers du matériel dont l’indice de réparabilité est important, vous êtes en mesure de le faire réparer à l’avenir, une fois la garantie légale terminée.

Cette enseigne multiplie les promotions sur le matériel informatique

En vous rendant sur le site Cdiscount (partenaire The Corner *), vous pouvez aussi dénicher des appareils technologiques à bas coût en vous concentrant sur les promotions. Le site met en ligne régulièrement des offres flash pendant 24 heures permettant d’obtenir des baisses de prix importantes. Par exemple, le PC portable Acer - Chromebook CBOA314-1H-C286 est en ce moment proposé à la vente pour 149 euros , contre 279 euros en temps normal. Cdiscount permet également de s’offrir du mobilier de bureau comme ces chaises ergonomiques avec soutien lombaire dynamique, accoudoirs et dossier réglables à 349 euros au lieu de 379 euros . Les usagers du site peuvent également payer en plusieurs fois et ainsi lisser leurs dépenses dans le temps. Cdiscount propose en outre une rubrique consacrée aux produits reconditionnés.

Ce discounter surprend avec une offre tech ultra-compétitive

L’autre astuce pour du high-tech pas cher est de se rendre dans un magasin Electro dépôt . L’enseigne est spécialisée dans l’achat en grande quantité auprès de ses fournisseurs pour proposer ensuite les meilleurs tarifs. Ses magasins sobres et l’espace optimisé dans ses camions de livraison permettent à la marque de faire des économies d’échelle répercutées ensuite sur les prix de vente de ses produits. On peut ainsi trouver sur le site de l’enseigne des disques durs externes de 500Go pour seulement 23 euros ou des claviers avec souris sans fil à moins de 18 euros . Le site est pratique pour se procurer des petits équipements informatiques ou des imprimantes pas chères comme la Pixma MG3650S sans fil de chez Canon , vendue à moins de 60 euros .

