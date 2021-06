5 informations sur la naissance du nouveau Royal baby

Attendue pour le début de l'été, la fille du couple Sussex a pointé le bout de son nez le 4 juin. crédit photo : Shutterstock

Carnet rose ! Déjà parents d'Archie né le 6 mai 2019, Meghan et Harry viennent d'accueillir leur deuxième enfant, une petite fille. Installé en Californie depuis un an, le couple Sussex a pris ses distances avec la famille royale. Après des mois de tensions, ce bébé scellera-t-il la réconciliation ? On vous dit tout sur cette naissance tant attendue !

Une naissance tenue secrète pendant deux jours

C'est par un communiqué publié dimanche 6 juin sur le site de leur fondation, Archewell, que le couple royal a annoncé la naissance de leur second enfant. La petite fille est née vendredi 4 juin à 11h40 au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie. Contrairement aux rumeurs qui évoquaient une naissance à domicile, c'est donc bien à l'hôpital que Meghan a choisi d'accoucher. La mère et le nouveau-né, qui pèse 3,5 kg, se portent bien et sont déjà rentrés à la maison.

Un nom hautement symbolique

Meghan et Harry ont appelé leur fille Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor. Un choix qui réaffirme l'attachement du couple envers la famille royale: Lilibet est le surnom donné à la reine par ses proches depuis sa plus tendre enfance. C'est le roi Georges V, son grand-père, qui l'aurait appelée ainsi le premier car la future souveraine ne parvenait pas à prononcer son prénom. Le bébé sera surnommé «Lili», un raccourci très américain. Son second prénom, Diana, est bien entendu un hommage à sa grand-mère la princesse de Galles, décédée dans un tragique accident de voiture en 1997. Kate et William ont eux aussi choisi de donner à leur fille Charlotte les prénoms d'Elizabeth et Diana.

Ordre de succession et double nationalité

Onzième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth, Lilibet est huitième dans l'ordre de succession derrière son grand-père Charles, son oncle William, ses cousins et cousine George, Charlotte et Louis, son père, Harry, et son frère, Archie. Née sur le sol américain, la petite Lilibet possède la double nationalité. Elle pourrait donc potentiellement devenir présidente des Etats-Unis tout en étant héritière du trône britannique!

Pas de titre royal pour le moment

En tant qu'arrière-petite-fille de la reine Elizabeth, Lilibet ne possède par naissance ni le titre de princesse ni le traitement d'altesse royale. En cas d'accession au trône de son grand-père le prince Charles, elle se verra automatiquement décerner le titre de princesse. La reine peut toutefois intervenir, comme elle l'avait fait pour George, Charlotte et Louis. Les Cambridge sont aujourd'hui les seuls arrière-petits-enfants de la souveraine à porter un titre royal, privilège qui tient à leur position dans l'ordre de succession.

Une vie loin des caméras

Aucune photo du bébé n'a été dévoilée pour l'instant, et nul doute qu'Harry et Meghan feront tout pour tenir Lilibet aussi loin que possible des caméras. Le couple, qui a choisi de partir s'installer en Californie en partie pour échapper à la pression des tabloïds, avait annoncé la grossesse avec un cliché en noir et blanc publié sur les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin. Un mois plus tard, ils avaient révélé le sexe du bébé à naître dans un entretien choc accordé à la présentatrice-vedette Oprah Winfrey.

A lire aussi:

Les familles royales les plus riches du monde

Les acteurs les mieux payés au monde en 2020

Brooklyn Beckham se marie