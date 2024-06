Introduction en bourse sur Euronext Paris de Exosens

Exosens s'est introduit en bourse sur Euronext le 7 juin 2024, atteignant une capitalisation boursière de plus d'un milliard d'euros grâce à un placement privé de 350 millions d'euros, extensible à 402,5 millions d'euros. Spécialisée dans les technologies avancées pour la défense, les sciences de la vie, le nucléaire et le contrôle industriel, la société est reconnue comme un leader mondial dans son domaine. Exosens fait également partie du segment Euronext Tech Leaders et a participé au programme IPOready d'Euronext en 2023.