Volant-éthylotest, détecteur de chutes... De nouvelles technologies au service de la sécurité routière

Un volant-éthylotest, une appli pour motards, les gestes qui sauvent en réalité virtuelle: le chef étoilé Yannick Alléno, personnellement touché par un drame de la route, a distingué mercredi au salon VivaTech à Paris plusieurs innovations mettant "la technologie au service de la vie".

L'association Antoine Alléno, du nom de son fils tué en 2022 par un chauffard ivre, a lancé l'an dernier le challenge Impact pour encourager des start-up à développer des solutions concrètes et rapidement déployables en matière de sécurité routière.

Trois lauréats, et deux coups de coeur, ont été sélectionnés parmi 120 candidatures, de 42 pays. Ils se partageront 50.000 euros et bénéficieront d'un accompagnement afin de les aider à mener à bien leurs projets.

- Volant-éthylotest -

La start-up Ethylowheel travaille sur un dispositif permettant de mesurer le taux d'alcoolémie par un simple contact avec la peau, et potentiellement intégrable au volant de n'importe quel véhicule.

"Quand on consomme de l'alcool, quatre voies d'élimination se mettent en place: le foie, les reins, les poumons et la peau. Nous, on vient mesurer avec des petits capteurs ultrasensibles l'infime quantité d'alcool éliminée par la peau et on la relie à l'alcool dans le sang", explique Julie Bruguière, ingénieure en chimie et biologie de 29 ans.

Ce volant-éthylotest pourrait-il bloquer le démarrage du véhicule au-delà du taux réglementaire ?

"On rentre là dans des questions politiques", répond l'autre cofondateur de la jeune pousse, Jaime Alonso, 30 ans. "C'est à étudier avec les constructeurs: soit on bloque le volant, soit on émet un son comme avec la ceinture de sécurité."

Ethylowheel estime que sa solution "réduit le risque de triche" par rapport aux éthylotests antidémarrage existants, puisque la mesure par la peau se fait "tout au long du trajet et pas seulement au moment du démarrage", quand une autre personne peut souffler à la place du conducteur.

- Détection automatique des chutes à moto -

L'application Liberty Rider, grâce aux capteurs du téléphone et à des algorithmes, détecte automatiquement une chute à moto et déclenche une alerte pendant 120 secondes.

Si elle n'est pas désactivée, un service d'assistance appelle le motard à trois reprises. En l'absence de réponse, les secours sont envoyés sur les lieux de l'accident.

Après huit années d'existence et plus de deux millions de téléchargements de son appli, la start-up, qui a développé des partenariats avec des assureurs, a décidé d'élargir son champ d'action à la prévention.

"Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on comptait les accidents, qu'on était un peu expectatifs", raconte Emmanuel Petit, son président. "Notre coeur de métier, maintenant, c'est d'aller prévenir l'accident."

Cela passe notamment par des alertes météo ou sur l'état des routes grâce à des données collectées en temps réel.

- Les gestes qui sauvent en réalité virtuelle -

La société D'un seul geste propose une formation aux gestes qui sauvent "plus courte", "plus efficace" et "plus attractive", à l'aide de casques de réalité virtuelle.

Alors que seulement 20% de la population française est formée à ces gestes, très loin de certains autres pays européens, cette technologie permet de réduire le temps de formation à une heure, au lieu d'une ou deux journées.

"On gagne du temps et, en plus, on mémorise mieux", affirme le cofondateur et président D'un seul geste, Emmanuel Bourcet. "Quand vous êtes en immersion, votre cerveau, on le trompe et vous avez l'impression de vivre la séquence."

"Et quand vous avez le casque sur la tête, vous êtes concentrés à 100%. Vous ne pensez pas aux notifs de votre téléphone, aux courses à faire pour le soir...", poursuit-il. "On vous met dans un autre univers."

Un univers imaginé avec un comité scientifique dans lequel des moyens mnémotechniques permettent de bien assimiler les gestes qui sauvent, comme pratiquer un massage cardiaque sur le rythme de la chanson des Bee Gees, au titre de circonstance: "Stayin' Alive".