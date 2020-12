Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi en négociations exclusives pour acquérir Prisma Media Reuters • 14/12/2020 à 09:00









VIVENDI EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ACQUÉRIR PRISMA MEDIA PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec Gruner + Jahr/Bertelsmann pour acquérir 100% du groupe Prisma Media. Selon le groupe dirigé par Vincent Bolloré, "cette acquisition s'inscrirait parfaitement dans la stratégie de Vivendi, groupe leader de médias, de contenus et de communication, en complétant utilement le spectre de ses activités existantes". Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. Dans le communiqué annonçant l'opération, Vivendi indique que "Prisma Media est le groupe de presse français n°1 du secteur" et rappelle que le groupe détient les titres Femme actuelle, GEO, Capital, Gala ou encore Télé-Loisirs. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

