TOTAL PRÉPARE UN PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES EN FRANCE PARIS (Reuters) - Total envisage un plan de départs volontaires en France qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes dans les sièges du groupe, a annoncé lundi Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total Raffinage Pétrochimie. Total a de son côté précisé avoir procédé à une première communication sur le projet à la suite d'une initiative des syndicats, ajoutant qu'aucun chiffre ne pouvait être avancé à ce stade dans la mesure où les discussions ne font que commencer. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Philippe Lefief)

