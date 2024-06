Suisse: les exportations fléchissent de 1,6% en mai, selon les douanes

Les exportations de la Suisse ont fléchi de 1,6% en mai par rapport au mois précédent, à 22,8 milliards de francs suisses (23,9 milliards d'euros), plombées par la pharmacie et l'industrie, ont annoncé jeudi les douanes.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les importations se sont de leur côté contractées de 3,8% par rapport au mois d'avril, à près de 18,7 milliards de francs, la Suisse refermant le mois de mai sur un excédent commercial de 4,1 milliards de francs, contre 3,7 milliards en avril, indique l'administration fédérale de la douane dans un communiqué.

Les exportations ont été tirées vers le bas par le secteur de la chimie et de la pharmacie, plus gros secteur d'exportation du pays alpin, en baisse de 3,1% par rapport au mois précédent. Elles ont également chuté de 1,4% dans le secteur des machines et équipements électroniques, autre pilier de l'économie suisse, sur fond de recul de 6,8% pour les machines-outils.

"Malgré la baisse, le commerce extérieur se maintient à haut niveau", précisent toutefois les douanes dans leur communiqué.

Au mois de mai, les exportations ont reculé de 0,6% vers les Etats-Unis, de 18,5% vers la Chine et de 9,3% vers l'Allemagne, plus grand marché pour la Suisse en Europe. Elles ont toutefois augmenté de 0,8% vers la zone euro, grâce à la croissance vers d'autres marchés européens, dont l'Autriche, détaillent les douanes.

Après deux années de rebond en 2021 et 2022, les exportations du pays alpin s'étaient contractées de 1,2% en 2023, alors que la hausse des taux d'intérêts et les incertitudes économiques avaient pesé sur les investissements et la demande dans l'industrie.

L'année 2024 a, elle aussi, démarré sur une note timide, les exportations bouclant le premier trimestre en baisse de 0,8%. Elles avaient toutefois enregistré un net rebond en avril.

Lundi, le ministère de l'Economie a relevé sa prévision de croissance pour l'économie suisse en 2024 à 1,2% (contre 1,1% auparavant) et s'est montré un peu plus optimiste pour les exportations.

Il s'attend à une progression cette année des exportations de marchandises de l'ordre de 3,6% (contre 3,3% précédemment), entre autres grâce au reflux du franc suisse, qui perdu un peu de sa hauteur face à l'euro et au dollar notamment depuis que la banque centrale suisse a baissé son taux directeur en mars.