Rachel Reeves, première femme à la tête des Finances du Royaume-Uni

Rachel Reeves, ministre des Finances du Royaume-Uni, à Downing Street. Londres, le 5 juillet 2024. ( AFP / PAUL ELLIS )

Rachel Reeves, ex-économiste de la Banque d'Angleterre, est devenue vendredi la première femme ministre des Finances de l'histoire du Royaume-Uni après la victoire écrasante des travaillistes dans les urnes, incarnant le sérieux économique d'un parti qui dit avoir "changé".

"C'est l'honneur de ma vie d'avoir été nommée chancelière de l'Echiquier", a réagi sur le réseau social X Mme Reeves après sa nomination.

Elle s'est aussi dite consciente de "la responsabilité historique" qui vient avec le fait d'être "la première femme" à occuper ce poste, le deuxième le plus prestigieux du gouvernement britannique, vénérable fonction qui existe depuis 800 ans.

"La croissance économique était la mission du parti travailliste. C'est à présent une mission nationale", a-t-elle conclu.

La politicienne de 45 ans au carré toujours impeccable a insisté vendredi, après avoir été réélue députée dans le nord de l'Angleterre, que sa tâche ne serait "pas facile": "il n'y a pas de solution miracle et des choix difficiles nous attendent".

Face à une économie qui a souffert ces dernières années et des finances publiques serrées, elle a répété ces derniers mois comme un mantra que "le changement ne viendra qu'avec une discipline de fer" sur les finances publiques.

Mme Reeves a accompagné le nouveau premier ministre Keir Starmer dans un recentrage qui a permis aux travaillistes d'arriver victorieux jeudi aux législatives, après une lourde défaite en 2019 quand le parti était mené par le très à gauche Jeremy Corbyn.

Le Labour est désormais "le parti naturel des entreprises", martèle depuis des mois celle qui était depuis 2021 responsable de l'opposition pour les questions économiques, marchant sur les terres de ses rivaux conservateurs.

Mme Reeves défend un rôle plus actif de l'Etat en particulier à travers des investissements dans des secteurs stratégiques - inspirée notamment de la politique du président américain Joe Biden.

Si elle a dû revoir à la baisse un trop coûteux projet de 28 milliards de livres (33 milliards d'euros) de dépenses par an dans les infrastructures vertes, elle assure vouloir améliorer le niveau de vie, la rémunération des travailleurs et "reconstruire les services publics".

- Approche pragmatique -

"Lorsqu'elle parle d'être une chancelière de fer", cela signifie "équilibrer les comptes" et "utiliser (le poids de) l'État, mais de manière responsable", explique à l'AFP James Wood, professeur d'économie politique à l'Université de Cambridge.

Mme Reeves et M. Starmer "ont adopté une approche très pragmatique" qui va "rendre la gauche du parti très mécontente" mais "ils veulent se distancier de l'irresponsabilité budgétaire, ne pas faire de grandes promesses de dépenses qu'ils ne peuvent tenir", ajoute-t-il.

La posture vise notamment à tourner la page du gouvernement éphémère de l'ex-Première ministre conservatrice Liz Truss qui avait fait vaciller l'économie avec un budget massif et non financé en 2022.

Née dans une famille d'enseignants à Londres, la nouvelle ministre a rejoint le parti travailliste à 17 ans, séduite par le mantra "éducation, éducation, éducation", du chef du Labour de l'époque, Tony Blair, qui allait remporter l'année suivante, en 1997, une victoire écrasante dans les urnes, raconte-t-elle au Telegraph magazine.

Si elle décrit le quotidien d'une famille de la classe moyenne où "il n'y avait pas d'argent à gaspiller", elle a aussi fréquenté les bancs de l'université d'Oxford qui, avec Cambridge, incarne l'élite britannique.

Qualifiée de "ronflement ennuyeux" par un journaliste de la BBC en 2013, elle est désormais vue avant tout comme "compétente" et "intelligente" par les Britanniques, selon une étude relayée en février par Politico.

Passée au cours de sa carrière par la Halifax-Bank of Scotland au moment où celle-ci a été sauvée de la faillite par sa rivale Lloyds pendant la crise financière, elle siège depuis 2010 à Westminster aux côtés de sa soeur cadette, Ellie Reeves, elle aussi réélue députée du Labour.

Mariée à un haut-fonctionnaire qui fut une plume de l'ex-Premier ministre Gordon Brown, avec qui elle a deux enfants, Mme Reeves est aussi une amatrice de karaoké et d'échecs, qui a remporté un prix féminin des moins de 14 ans et a un jour joué - et perdu - contre la légende russe Garry Kasparov.