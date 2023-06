Quiz «Arnaques et fraudes en ligne» : testez vos réflexes !

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Nul ne peut se sentir à l'abri des tentatives d'arnaques et de fraudes en ligne. Pourquoi ? Parce que les attaques sont protéiformes et que leurs auteurs usent des meilleurs outils et subtilités pour parvenir à leurs fins : vous subtiliser vos données confidentielles et avoir accès à votre compte bancaire. Pour savoir si vous êtes suffisamment prudent dans vos pratiques (navigation sur internet et traitement de vos messages reçus), faites notre quiz spécial en 4 min chrono.

Qui ne s'est pas retrouvé avec des emails douteux dans sa boîte qui l'intriguaient et qui étaient passés au travers du filtre des spams ? La même chose est courante via sms où chacun est tenté de croire que si une personne nous envoie un message, c'est qu'on la connaît forcément. C'est le principe même de l'arnaque qui ressemble à s'y méprendre à une «vraie bonne affaire» ou à un «vrai SOS».

Alors, prêt à vous mesurer au profil-type d'internaute connecté aguerri ? Si oui, c'est bien ici ! A l'issue, vous découvrirez votre score et en déduirez aussitôt votre marge de progression personnelle.

Et n'oubliez pas : il ne s'agit pas d'une appréciation mais juste d'une tendance qui vous positionnera par rapport aux caractéristiques idéales de l'internaute ou de l'utilisateur de téléphone averti. L'essentiel est de prendre conscience de vos éventuels points de faiblesse afin de redoubler de vigilance à l'avenir.

La montée des arnaques et fraudes en ligne est aussi dopée par l'essor de la digitalisation qui concerne une part croissante des achats et opérations réalisés par les particuliers.

L'autonomie dont ils profitent dans leurs transactions quotidiennes, doit donc s'accompagner d'une prudence de tous les instants pour déjouer les pièges des cybercriminels, qui ont un temps d'avance sur les systèmes d'information et qui exploitent la crédulité de leurs cibles, par des formulations suscitant la curiosité, l'émotion ou du stress. C'est le moment de tester vos réflexes !

