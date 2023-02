Les 5 secrets les mieux gardés (en théorie) de la carte bancaire

(Crédits photo : Adobe Stock - secrets de la carte bancaire)

Telle une forteresse, la carte bancaire est conçue pour prémunir son porteur du risque d'usurpation d'identité et du vol de données bancaires confidentielles. En théorie, cela semble évident. En réalité, des pratiques hasardeuses ou non maîtrisées et la hausse des arnaques et cybermalveillances, peuvent mettre à mal certains paramètres de la carte de paiement. Tour d'horizon des différents composants à tenir secrets pour maintenir un niveau de sécurité maximal.

Secret n°1 : le code PIN de la carte bancaire

Le code PIN de la carte bancaire est un code confidentiel à 4 chiffres que chaque client doit mémoriser. Il est soit adressé dans un courrier de la banque, soit affiché dans l'espace client sécurisé.

Recommandation : ce code ne doit être ni divulgué à une autre personne (même la banque !), ni inscrit sur le support ou dans ses effets personnels.

Secret n°2 : les 16 chiffres figurant sur la carte bancaire

L'identité visuelle de la carte bancaire se compose de 16 chiffres demandés lors de transactions sur les sites d'e-commerce. Pour certaines ventes par correspondance ou réservations en ligne (ex : hôtels), cette suite de chiffres peut être demandée par un conseiller commercial au téléphone pour acter l'opération ou la précommande.

Conseil : il convient d'éviter de semer ses données bancaires personnelles en passant par des sites inconnus, non sécurisés ou en les partageant à l'oral avec des opérateurs. L'adresse url du site doit commencer par https://. En effet, le "s" suivant "http" est un gage de sécurité à exiger lors de toute navigation sur un site marchand.

Secret n°3 : la date d'expiration de la carte bancaire

Il s'agit de la mention figurant sur la carte et qui fait suite aux 16 chiffres saisis ou énoncés dans l'étape précédente. Chaque carte bancaire a une durée de vie minimale de 3 ans. Passé ce délai, la carte de paiement n'est plus opérationnelle et il faudra utiliser la nouvelle, reçue quelques semaines avant la date d'expiration.

Bonne pratique : cette date d'échéance n'est pas neutre et fait partie de l'ADN de toute carte bancaire. Elle est cruciale donc à garder impérativement pour soi.

Secret n°4 : le code à 3 positions de la carte de paiement ou CVC (card validation code)

Positionnée au verso de la carte, cette association de 3 chiffres (CVC) ou cryptogramme visuel est le dernier code chiffré qui compose la carte bancaire. Il n'est pas à connaître par cœur, mais avec les 16 chiffres et la date d'expiration, il constitue toute l'identité physique de la carte bancaire.

Astuce : comme les autres données sensibles de la carte bancaire, il est fortement déconseillé d'enregistrer systématiquement le code à 3 positions (CVC) sur des sites d'e-commerce peu sécurisés qui proposent cette option pour gagner soi-disant du temps la fois suivante.

Secret n°5 : votre carte est personnelle

Votre carte bancaire est strictement personnelle, ne la confiez donc à personne, même pas à vos proches ! Qu'il s'agisse d'un prêt de votre carte bancaire physique, de votre téléphone pour réaliser un paiement mobile ou du partage de vos coordonnées bancaires par SMS, rappelez-vous que vous êtes le titulaire exclusif de la carte bancaire et que vous restez l'unique responsable de son usage.

Préconisation : conservez votre carte bancaire pour vous, c'est notre secret pour une sécurité optimale.

C'est la combinaison de toutes les données confidentielles présentes sur la carte ou connues par cœur qui fondent sa sécurité. Si une faille (oubli, erreur, vol…) survient sur l'un des maillons forts, la banque guide l'utilisateur dans la procédure à suivre : affichage du code PIN, désactivation ponctuelle, ou opposition immédiate. Une banque en ligne, telle que Boursorama Banque, met tout en œuvre pour une autonomie amplifiée de ses clients, à chaque étape de l'utilisation (toujours personnelle) de leur carte bancaire.