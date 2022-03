Prix du carburant : un litre à 2€20 d'ici trois semaines?

Telle est la prédiction du patron du groupe E.Leclerc, qui met en garde face à des prix qui grimpent d'heure en heure.

Le prix moyen du litre de gazole en France a bondi de 14 centimes en une semaine (illustration) ( AFP / REMY GABALDA )

Deux semaines après le début de l'invasion russe, la guerre en Ukraine emmène les prix à la pompe à des niveaux inédits, avec un gazole ayant bondi de 14 centimes en sept jours.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a ainsi estimé que la crise énergétique actuelle était "comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973" , écartant au passage la mise en place d'un nouveau "quoi qu'il en coûte" qui aggraverait le choc inflationiste déjà en cours dans le pays. Du côté des distributeurs, Michel-Edouard Leclerc estime que le mouvement "pourrait continuer deux à trois semaines" selon lui, jusqu'à atteindre entre 2 et 2,20 euros, essence ou gasoil.

"A chaque fois qu'on renouvelle le stock, il est toujours plus cher. Nous sommes facturés plus cher par Total et les raffineurs, et nous répercutons tout de suite ces hausses. Certaines enseignes peuvent être moins chères quelques heures mais dès que l'on renouvelle son stock, les prix augmentent", a expliqué le président du groupe E.Leclerc, à l'antenne de LCI , mercredi 9 mars.

A la pompe, "on parle d'une augmentation de 50 centimes depuis le début de l'année", a assuré Michel-Édouard Leclerc. Dans les enseignes E.Leclerc, "le gasoil va passer en moyenne de 1,93 euro (le litre) à 2,07 cette semaine", a t-il indiqué.

Parti pour durer?

Sur France Inter , le président de Système U Dominique Schelcher a dit craindre que la hausse ne dure.

Dominique Schelcher craint que la hausse ne dure avec l'or noir qui se rapproche de son record historique de 2008 (147,50 le baril de Brent) et l'euro qui s'affaiblit par rapport au dollar. "On est dans un engrenage pas favorable du tout", a-t-il dit, précisant que la marge de manœuvre des distributeurs était "quasi inexistante".

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 à mars 2022 ( AFP / )

Contrairement à ceux qui demandent une baisse de taxe, il préconise des aides "ciblées" vers ceux "qui en ont le plus besoin" et attend les annonces du gouvernement "pour les entreprises et les particuliers" dans le cadre du plan de résilience qui doit être annoncé la semaine prochaine.