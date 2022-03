Prix du carburant : Uber va augmenter les prix de ses courses

Une "contribution exceptionnelle" va être mise en place pour tout trajet commandé via la plateforme, à partir du 25 mars.

Pendant que les prix à la pompe continuent leur flambée, la célèbre plateforme de mise en relation de conducteurs Uber a annoncé la mise en place de deux mesures à destination des chauffeurs utilisant l'application.

La première consiste en un "chèque énergie" de 100 euros qui sera remis aux chauffeurs les plus actifs sur la plateforme, effectuant plus de 50 courses par semaine via l'application, soit une activité équivalant à un temps-plein sur Uber, indique l'entreprise dans un communiqué relayée par Le Figaro .

La deuxième mesure va affecter directement le prix des courses, puisqu'une "contribution exceptionnelle temporaire" de 75 centimes d'euro sera appliquée automatiquement à tous les trajets. Dans le détail, 56 centimes iront dans la poche du chauffeur, une fois versée la commission de 25 % de la plateforme, précise Les Echos . "Nous estimons son apport à plus de 100 euros par mois net pour les chauffeurs", indique Uber dans son communiqué.

Le cap des 2€/litre franchi

Du côté des taxis, les représentants de la profession demandent 3 % d'augmentation des tarifs, en plus de la hausse de 2% déjà consentie par l'Etat pour l'année 2022.

Lundi 14 mars, les principaux carburants routiers ont passé la barre symbolique des 2 euros le litre en moyenne la semaine dernière en France, dans le sillage de cours du pétrole brut sous la pression de la guerre en Ukraine, selon des chiffres officiels. Le litre de gazole valait ainsi 2,1407 euros en moyenne et celui de Super SP 95-E10 2,0286 euros, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi. Le gazole a en particulier connu une hausse fulgurante depuis la fin de l'année dernière: il valait encore 1,5367 euros sur la dernière semaine de 2021.

Samedi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une "remise à la pompe de 15 centimes par litre" de carburant, à partir du 1er avril et pendant quatre mois. Des mesures destinées aux "gros rouleurs" sont par ailleurs en cours d'élaboration, selon le ministère de l'Economie et des finances.