Présidentielle: Jean-Luc Mélenchon remporte le vote des plus jeunes, les retraités préfèrent Emmanuel Macron

Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le 11 avril 2022. ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Le vote semble se répartir entre catégorie d'âge . Selon les enquêtes des instituts de sondage, parues lundi 11 avril, les jeunes électeurs ont voté principalement pour l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de dimanche , tandis que les retraités ont soutenu le président sortant Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'emportant dans les tranches d'âge entre 25 et 49 ans.

Plus d'un tiers (34,8%) des jeunes entre 18 et 24 ans ont choisi de voter Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour, suivi par Emmanuel Macron (24,3%) et Marine Le Pen (18%), signalent l'analyse sociologique réalisée par l'institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1 . A l'inverse, Emmanuel Macron est en tête chez les 65 ans et plus, avec 37,5% des voix, loin devant la candidate du Rassemblement national (18,1%) et de la France insoumise (11,3%). Il est aussi le candidat le plus soutenu chez les 50-64 ans (28,1%), devant la candidate RN (27%) et l'Insoumis (18,2%).

Le Pen en tête avec chez les 25-34 ans

Pour sa part, Marine Le Pen arrive en tête avec 30% chez les 25-34 ans et 28,8% chez les 35-49 ans. Jean-Luc Mélenchon atteint 27,8% chez les 25-34 ans, mais passe sous la barre des 20% chez les 35-49 ans (19,8%). La tranche des 25-34 ans est celle qui soutient le moins Emmanuel Macron (19,3%), mais il remonte chez les 35-49 ans (26,6%).

Cartes de France métropolitaine montrant les communes où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle 2022 le 10 avril, résultats officiels au 11 avril à 04h30 ( AFP / )

Pour le second tour, Marine Le Pen serait majoritaire chez les moins de 35 ans (52%), tandis qu' Emmanuel Macron s'imposerait chez les électeurs plus âgés (52%), selon un sondage réalisé dimanche par l'institut Ifop pour TF1 et LCI , qui donne un score global très serré entre les deux candidats (51%-49% pour le président sortant).