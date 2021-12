Présidentielle 2022 : "Vous avez toutes les prédispositions pour devenir" un dictateur, assure Bruno Le Maire à Éric Zemmour

Le candidat à la présidentielle et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire se sont livrés jeudi 6 décembre sur France 2 à un débat agité.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire lors de son débat avec Eric Zemmour sur France 2, à Saint-Denis, près de Paris, le 9 décembre 2021 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Invité de l'émission "Élysée 2022" sur France 2 jeudi 9 décembre, le désormais candidat à la présidentielle Éric Zemmour s'est confronté à un débat avec le ministre de l'Économie Bruno le Maire. Techniques et globalement courtois sur la partie économique , les échanges sont montés d'un ton à propos de l'islam et de l'identité française. Alors qu'ils débattaient de l'importance du Conseil constitutionnel, le locataire de Bercy a été jusqu'à comparer le polémiste à un dicateur.

"Monsieur Le Maire, vous ne décidez plus rien sans vous demander si le Conseil constitutionnel va dire oui ou non. Dans ma conception de la démocratie, c'est le peuple qui décide, pas un Conseil constitutionnel", a lancé Éric Zemmour. "Moi, ma conception de la démocratie, c'est que le président n'a pas tous les pleins pouvoirs, et qu'il respecte l'ordre du droit établi,cela lui évite de faire n'importe quoi", lui a répondu le ministre.

L'ancien éditorialiste du Figaro et de CNews a alors rétorqué que le général de Gaulle n'aurait jamais accepté un tel pouvoir du Conseil constitutionnel. "Le général de Gaulle avait dit que ce n'était pas à 70 ans qu'il allait commencer une carrière de dictateur, je constate qu'à 63 ans, vous avez toutes les dispositions pour le devenir" , lui a asséné Bruno Le Maire en retour.

"Bah voyons", a conclu Éric Zemmour.