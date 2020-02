Pour séduire le Nord, Boris Johnson dit oui au projet dispendieux de LGV

Boris Johnson a accompli la phase 1 du Brexit : la sortie de l'Union. Désormais, nombre de ses électeurs se fichent de l'accord qu'il conclura ou non avec l'Union européenne. Ce qu'ils attendent, ce sont des résultats au niveau national. C'est en ce sens que le Premier ministre a donné ce mardi 11 février son feu vert pour la construction d'une ligne à grande vitesse reliant Londres au nord de l'Angleterre. Le projet, polémique, a été mal géré pendant des années. Les coûts, évalués à 56 milliards de livres (66,4 milliards d'euros environ) en 2015, s'élèvent aujourd'hui à 106 milliards (125,7 milliards d'euros environ). En cause : des risques qui n'ont pas été pris en compte, les prix de terrains à acquérir qui ont grimpé en 5 ans, des rivières à détourner?Lire aussi 20 h 13 pour St Pancras : dernier Eurostar avant le BrexitLe Premier ministre a désigné HS2 (High Speed 2) Ldt, l'entreprise privée à la tête du projet, comme étant la responsable de cette mauvaise gestion. Mais cette ligne à grande vitesse fait partie intégrante de son grand projet de « révolution des transports ». Au diable l'avarice et le gaspillage des fonds publics, le gouvernement va donc reprendre sous sa tutelle le projet. Il compte ainsi réaliser une autre de ses promesses de campagne : désenclaver et redynamiser le centre et le nord de l'Angleterre fauchée par la mondialisation.Espoir et opportunitésEn ligne de mire, ce sont notamment les...