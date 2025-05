Pendant 23 minutes lors du Clásico, le Real Madrid n'a pas touché le ballon dans le camp barcelonais

De quelle couleur était le ballon messieurs les Madrilènes ?

Pour la quatrième confrontation de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone , ce sont encore une fois les impitoyables Catalans qui sont sortis vainqueurs du Clásico (4-3). Quatre victoires à zéro. Et encore une fois, la bande de Carlo Ancelotti y a cru en menant 0-2 au quart de jeu grâce à un Kylian Mbappé décisif. Mais ensuite, plus grand chose. Raphinha, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers ont anéanti les espoirs madrilènes, au point d’interdire l’accès à leur moitié de terrain .…

QT pour SOFOOT.com