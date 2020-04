Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou et Ryad "très proches" d'un accord sur une réduction de la production de pétrole, selon CNBC Reuters • 06/04/2020 à 09:42









MOSCOU ET RYAD "TRÈS PROCHES" D'UN ACCORD SUR UNE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE, SELON CNBC BANGALORE (Reuters) - L'Arabie saoudite et la Russie sont "très, très proches" d'un accord sur une réduction de la production de pétrole afin de compenser la chute de la demande, a déclaré lundi le président du Fonds souverain russe à la chaîne américaine CNBC. "Je pense que le marché tout entier comprend que cet accord est important et qu'il amènera beaucoup de stabilité, une stabilité tellement importante pour le marché, et nous en sommes très proches", a déclaré Kirill Dmitriev. L'Opep et ses alliés cherchent à conclure un accord sur une baisse de production équivalant à 10% de la demande globale, a-t-on appris la semaine dernière de source proche de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une réunion de l'"Opep+", groupe informel réunissant les pays membres du cartel et d'autres grands producteurs, dont la Russie, était prévue lundi. Elle a été repoussée. (Shubham Kalia; version française Henri-Pierre André)

