Mélenchon Premier ministre ? Emmanuel Macron veut se concentrer sur la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon a demandé mardi "aux Français de l'élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire" aux élections législatives.

Interrogé sur la volonté de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre après les élections législatives de juin, Emmanuel Macron a demandé vendredi 22 avril à ne pas "confondre les agendas".

Interrogé dans un entretien au journal Ouest France sur la possibilité de gouverner avec le leader Insoumis, troisième du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron dit avoir "du respect pour les citoyens, les électeurs . Mais comme dans les compétitions sportives, ce n'est jamais bon de faire la feuille de match de la finale quand on est encore en quarts de finale".

"Je pense que quand on confond les agendas, on prend rarement des bonnes décisions", ajoute-t-il.

"D'abord convaincre"

Il faut d'abord "convaincre le maximum de Françaises et de Français de voter pour mon projet" dimanche. "Après, il y aura d'abord des décisions à prendre, un contexte géopolitique éminemment grave et peut-être des décisions qui seront profondes. Ensuite, il y aura à préparer des élections législatives au mois de juin. Ce sera à ce moment-là et en fonction du résultat qu'on verra", développe-t-il dans cet entretien publié également par le groupe allemand Funke et le quotidien italien Il Corriere della Sera , partenaires de Ouest France .

Interrogé de même sur France Inter sur la possibilité que le Premier ministre soit chargé de la Planification écologique, idée reprise à Jean-Luc Mélenchon et annoncée lors de son meeting de Marseille, soit occupée par le leader Insoumis, Emmanuel Macron a considéré dans un sourire que le journaliste faisait "une liaison d'actualité fortuite".

"Je me bats, d'abord, pour avoir la confiance de nos compatriotes dimanche", puis ce ne sera qu'"à la lumière de ces législatives" qu'"il y aura un Premier ministre à choisir", ou "une Première ministre", a-t-il souligné, insistant: "homme ou femme" .

