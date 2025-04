Mbappé accélère et fait saisir 55 millions d'euros sur les comptes du PSG

Kylian Mbappé qui applaudit les fans du Real, après la défaite de son club de Madrid face à Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions, le 8 avril 2025 à Londres ( AFP / Adrian Dennis )

Les avocats de Kylian Mbappé ont procédé jeudi à une saisie conservatoire sur les comptes du PSG des 55 millions d'euros de salaires et primes impayés lors de ses derniers mois au club, et saisi les prud'hommes, dans une vaste offensive tous azimuts contre son ancien club.

Mercredi, l'attaquant du Real Madrid a sollicité le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et "obtenu le droit de pratiquer une saisie conservatoire", ont indiqué ses avocats lors d'une conférence de presse à Paris. Elle a eu lieu jeudi "à hauteur de 55.416.668 euros" via un commissaire de justice.

Pour le PSG, le revers n'est que provisoire, en attendant d'une part l'examen du litige sur le fond -qui n'interviendra pas avant plusieurs mois-, et de l'autre la procédure prud'homale.

Mais il s'agit toutefois d'une défaite cinglante: le club se voit ponctionner immédiatement de cette somme importante, ce qui renverse les positions alors que le conflit en justice menace de durer plusieurs années.

Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, a certes des ressources quasi illimitées mais le montant est à mettre en rapport avec les 800 millions d'euros de budget annuel du club, qui doit rester dans les clous du fair-play financier. A titre de comparaison, Ousmane Dembélé, joueur phare de son effectif, a été recruté en 2023 pour une somme de l'ordre de 50 millions d'euros.

L'organisation d'une conférence de presse, pour la première fois depuis le début de ce conflit, était déjà indicatrice d'une volonté d'enclencher la vitesse supérieure. "Décision a été prise: on passe à l'attaque", a résumé l'avocate Me Delphine Verheyden.

Le camp Mbappé a également annoncé qu'il allait saisir le conseil des prud'hommes. Son avocate en droit du travail Me Frédérique Cassereau a justifié ce recours tardif, au bout d'un an et demi, par le "délai de traitement beaucoup plus long que la normale", et la "tentative d'épuisement" par ce biais du PSG.

"Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur", a dénoncé Delphine Verheyden. "Kylian Mbappé assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs" lésés par leurs clubs.

L'attaquant a aussi déposé plainte contre X pour injures publiques, visant des publications sur les réseaux sociaux, qu'il soupçonne d'avoir été commanditées par le PSG. Et il s'est joint à une plainte plus large du syndicat des joueurs français UNFP concernant la pratique récurrente chez des clubs du "loft" - la mise à l'écart.

- Inaptes -

Delphine Verheyden, l'avocate de Kylian Mbappé, en conférence de presse à Paris, le 10 avril 2025 ( AFP / FRANCK FIFE )

Ce dossier empoisonne de longue date les relations du joueur avec son ancien club. Mbappé avait ainsi été mis à l'écart de l'équipe au début de la saison 2023-24 par le PSG, qui a finalement dû se résoudre à laisser gratuitement partir sa star à Madrid l'été suivant.

Mais c'est la retenue des trois derniers mois de salaire et des primes à la signature et d'éthique de la fin de cet exercice qui est au coeur du litige actuel, et attaquée par Kylian Mbappé.

Les deux camps ont longtemps ferraillé devant les instances sportives, comme la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP), qui se sont dit inaptes à faire exécuter leurs décisions favorables au joueur, du fait de la procédure engagée devant la justice.

Au PSG, depuis le début de l'affaire, on martèle que les deux parties avaient noué un accord durant l'été 2023 pour dénouer la crise, stipulant que le joueur, appelé à partir sans indemnité de transfert, abandonnait environ 55 millions d'euros de la fin de son contrat pour préserver la santé financière du club. Un accord verbal à valeur juridique, selon le club, "une fable" selon l'avocat de Mbappé Me Thomas Clay.

"Rien n'a changé, nous irons aux prud'hommes sans problème", a réagi l'entourage de la direction du club auprès de l'AFP. Ils "verront toutes les preuves et trancheront", et Kylian Mbappé "ne va pas gagner", a-t-il assuré.

Kylian Mbappé appuie aussi sur le levier sportif. Il a saisi le 9 avril "la FFF pour qu’elle indique à l'UEFA, conformément à ses obligations, l'existence d’un impayé du PSG qui priverait le PSG de sa licence UEFA pour la Ligue des champions lors de la saison 2025-2026", ont indiqué ses avocats. Et a saisi la ministre des Sports par un déféré ministériel devant le tribunal administratif. "On fait monter d'un cran la chaîne de la responsabilité", a prévenu Delphine Verheyden.