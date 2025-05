Lorient champion, Guingamp en playoffs, Martigues relégué

Du suspense jusqu’au bout !

Ça y est, on ne verra malheureusement plus de Ligue 2 pour les trois prochains mois. L’exercice 2024-2025 a touché à sa fin ce samedi après-midi, avec son lot de rebondissements et un paquet de choses qu’il faudra retenir. Tout en haut, c’est Lorient qui est devenu champion , après avoir étrillé Martigues à domicile pour une nouvelle fête au Moustoir (5-1). Vainqueur d’Ajaccio à Charléty (2-0), le Paris FC fait un très beau deuxième et découvrira les joies de l’élite l’an prochain. Pour compléter le podium (que l’on connaissait déjà), c’est Metz qui tient la route, avec un dernier succès à Laval au bout d’une rencontre folle (2-3).…

AL pour SOFOOT.com